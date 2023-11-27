Работа сайтов госорганов восстановлена в Казахстане

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что работа сайтов государственных органов восстановлена, передает корреспондент NUR.KZ.

"Работа Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов Gov.kz восстановлена. Приносим извинения за доставленные временные неудобства", - сообщили в пресс-службе АО "НИТ".

Напомним, в полуденное время у казахстанцев перестали открываться сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей. В частности, речь шла о сайтах с доменом gov.kz.

При этом официальный сайт президента - akorda.kz - открывался как обычно, а официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружался с трудом. Работал и сайт Национального банка РК - nationalbank.kz.

На прошлой неделе алматинцы жаловались на сбой домашнего интернета от Beeline.

В начале ноября глава казахстанского Минцифры Багдат Мусин прокомментировал неполадки с приложением WhatsApp, возникшие на то время у некоторых казахстанцев.

Как сообщается на официальном сайте nitec.kz, Акционерное общество "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") – это крупнейшая компания на рынке информационных технологий Казахстана.

Компания создана в 2000 году в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2000 г. № 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан".

Постановлением Правительства РК от 29 января 2016 года № 40 АО "НИТ" определено оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства".

АО "НИТ" осуществляет следующие операторские функции: