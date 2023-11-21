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На сбой в работе домашнего интернета от Beeline пожаловались жители Алматы

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Ноутбук и телефон
Человек держит телефон над ноутбуком. Иллюстративное фото: Freepik / ijeab

В Алматы пользователи домашнего интернета от Beeline после обеда столкнулись с его отсутствием и неполадками в работе цифрового телевидения. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе компании, передает NUR.KZ.

Жители Алматы, пользующиеся домашним интернетом от Beeline, сегодня, 21 ноября, после обеда написали нам в редакцию и пожаловались на его отсутствие. На данное время интернет отсутствует уже более двух часов. Кроме того, у пользователей были проблемы с работой цифрового телевидения, входящего в пакет услуг «Интернет дома».

В пресс-службе Beeline корреспонденту NUR.KZ сообщили, что отсутствие интернета связано с аварийной ситуации на сети в Алматы и Қонаеве.

«Кратковременное прерывание в работе фиксированного интернета произошло из-за аварийной ситуации на сети в городах Алматы и Қонаеве. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы, восстановление происходит поэтапно.

Приносим извинения за возникшие временные неудобства. Нашим абонентам, которых затронула проблема, будет направлена компенсация 10 Гб мобильного интернета», – сообщили в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2046905-na-sboy-v-rabote-interneta-pozhalovalis-zhiteli-almaty/

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