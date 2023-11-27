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30 лет независимости Казахстана

В Казахстане перестали работать сайты госорганов

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Ноутбук стоит на столе
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сайты правительственных учреждений не открываются у пользователей в Казахстане. При этом официальный ресурс Акорды доступен для посещения, передает корреспондент NUR.KZ.

Сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей. В частности, речь идет о сайтах с доменом gov.kz.

Скриншот сайта с ошибкой
Официальный сайт Генпрокуратуры. Скриншот: NUR.KZ

При этом официальный сайт президента - akorda.kz - открывается как обычно, а официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружается с трудом. Работает и сайт Национального банка РК - nationalbank.kz.

Проблема начала наблюдаться в полуденное время 27 ноября.

NUR.KZ
Официальный сайт Акорды. Скриншот: Сайт Акорды

Скриншот с сайта Нацбанка
Официальный сайт Нацбанка. Скриншот. : Сайт Нацбанка

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий у пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2047766-v-kazahstane-perestali-rabotat-sayty-gosorganov/

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