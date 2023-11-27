В Казахстане перестали работать сайты госорганов

Сайты правительственных учреждений не открываются у пользователей в Казахстане. При этом официальный ресурс Акорды доступен для посещения, передает корреспондент NUR.KZ.

Сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей. В частности, речь идет о сайтах с доменом gov.kz.

Официальный сайт Генпрокуратуры. Скриншот: NUR.KZ

При этом официальный сайт президента - akorda.kz - открывается как обычно, а официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружается с трудом. Работает и сайт Национального банка РК - nationalbank.kz.

Проблема начала наблюдаться в полуденное время 27 ноября.

Официальный сайт Акорды. Скриншот: Сайт Акорды

Официальный сайт Нацбанка. Скриншот. : Сайт Нацбанка

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий у пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.