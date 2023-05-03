Российский владелец продал казахстанский Beeline нидерландской компании

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Российский мобильный оператор "Билайн" продал акции своей дочерней компании в Казахстане нидерландскому холдингу VEON. О том, что изменится для казахстанских абонентов, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает Интерфакс, дочерняя организация российской телекоммуникационной компании "Вымпелком", работающей под брендом "Билайн", VEON Eurasia S.a r.l передала нидерландской компании VEON Holdings B.V. 75% акций VIP Kazakhstan Holding AG, которая владела стопроцентной долей участия в ТОО "КаР-Тел".

Сумма сделки оценивается в 54 млрд рублей. Эти средства были зачтены в качестве погашения задолженности по займам материнской компании оператору.

Таким образом телекоммуникационная компания "КаР-Тел", предоставляющая услуги в Казахстане под брендом «Beeline», больше не является дочерней организацией российского "Вымпелком".

В Beeline Казахстан между тем отмечают, что казахстанским абонентам этого мобильного оператора из-за смены основного держателя акций ничего не нужно опасаться.

"Для наших клиентов и сотрудников ничего не меняется, мы и ранее находились в составе группы VEON и развивали глобальную стратегию цифрового оператора в Казахстане.

Формализация структуры подчинения напрямую VEON Holdings B.V. позволит бизнесу быть более быстрым и гибким во взаимодействии с холдингом", – сообщили в пресс-службе компании.

Казахстанский мобильный оператор также заверил, что их цели, задачи и фокусы развития остаются прежними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019181-rossiyskiy-vladelets-prodal-kazahstanskiy-beeline-niderlandskoy-kompanii/