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30 лет независимости Казахстана

Число хакерских атак в Казахстане резко увеличилось в этом году

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Мужчина сидит спиной за компьютером
Хакер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты подсчитали, что число кибератак в Казахстане за 9 месяцев этого года увеличилось более чем на 50%. Чаще всего хакеры запускали вредоносные вирусы и "сетевых червей", сообщает Energyprom.kz.

Так, по данным аналитиков, с января по сентябрь текущего года в Казахстане было зафиксировано 18,5 тыс. кибератак. Это на 56,2% больше, чем годом ранее.

При этом в аналогичном периоде 2022 года количество таких атак сократилось на 21,9% за год, до 11,8 тыс. случаев.

"Большая часть кибератак в текущем году пришлась на заражение компьютеров вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами: 3 тыс. случаев, годовой рост – на 71,2%", – отметили специалисты.

Также часто наблюдались такие инциденты, как ботнеты (3 тыс. случаев), отсутствие доступа к интернет-ресурсу (813 случаев), фишинг (628 случаев), несанкционированный доступ и модификация содержания интернет-ресурса (317 случаев), отказ в обслуживании (118 случаев).

Однако отмечается, что за январь-июнь 2023 года объем оказанных услуг в области кибербезопасности в Казахстане достиг 7,5 млрд тенге – сразу в 2 раза больше, чем годом ранее.

"В региональном разрезе больше всего услуг в области кибербезопасности оказали в Алматы: на 3,8 млрд тенге – сразу в 3 раза больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчках расположились Астана (3,2 млрд тенге, годовой рост – на 60,5%) и Карагандинская область (171,2 млн тенге, плюс 86,2%)", – добавили аналитики.

Меньше всего услуг в секторе оказали в Туркестанской области: лишь на 391,3 тыс. тенге.

При этом напомним, что в начале октября президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по информационной безопасности Казахстана.

А в октябре 2022 года, АО "Государственная техническая служба" сообщала, что за месяц отразила 20 млн кибератак. Тогда предполагалось, что кибератаки связаны с предстоящими президентскими выборами в Казахстане.

Добавим, как сообщается на официальном сайте Государственной технической службы, основной целью организации является содействие формированию, обеспечению и развитию информационной безопасности инфокоммуникационной инфраструктуры и информационного пространства Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2044790-chislo-hakerskih-atak-v-kazahstane-rezko-uvelichilos-v-etom-godu/

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