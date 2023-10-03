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30 лет независимости Казахстана

Токаев дал поручения по информационной безопасности Казахстана

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Совещание в АО "Государственная техническая служба"
Токаев в АО "Государственная техническая служба". Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил АО "Государственная техническая служба". Ему рассказали о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе посещения президенту РК Касым-Жомарту Токаеву рассказали о состоянии и мерах по обеспечению информационной безопасности Республики Казахстан.

Глава государства также проследил за процессами и результатами работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода.

Президенту доложили, что за девять месяцев 2023 года соответствующим службам удалось отразить 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что развивать механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование информационной инфраструктуры Казахстана, крайне важно. Приоритетом также является отражение любых угроз безопасности в этой сфере.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросам совершенствования указанной деятельности.

Годом ранее, в октябре 2022 года, АО "Государственная техническая служба" сообщала, что за месяц отразила 20 млн кибератак. Тогда предполагалось, что кибератаки связаны с предстоящими президентскими выборами в Казахстане.

Осенью 2022 года Казнет подвергался масштабным DDoS-атакам.

Как сообщается на официальном сайте Государственной технической службы, основной целью организации является содействие формированию, обеспечению и развитию информационной безопасности инфокоммуникационной инфраструктуры и информационного пространства Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2039300-desyatkami-millionov-ischislyayutsya-kiberataki-sovershaemye-na-gosorgany-kazahstana/

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