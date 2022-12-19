На 1,2 млрд тенге оштрафовали казахстанских интернет-провайдеров за год

Ноутбук и телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минцифры Багдат Мусин на правительственном часе в мажилисе объяснил, отчего наблюдается низкое качество интернета по стране, и рассказал, какие санкции применяются к сотовым операторам, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин отметил, что казахстанцы часто жалуются на низкое качество интернета.

"Мы признаем это, но если остановиться на некоторых фактах, то, как вы знаете, в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выхода бизнеса в онлайн-общение, развития соцсетей и многого другого.

Согласно статданным, количество пользователей в стране составило 99%. Растет не только количество пользователей интернета, но и длительность времени, которое они проводят в Сети. Указанный фактор является основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи", – сказал министр.

Для решения проблемы, по словам министра, проводится работа по увеличению количества базовых станций.

"В свою очередь необходимо отметить проблему радиофобии, которая давно мешает развитию мобильной связи во всем мире. В нашем государстве также происходит резкое снижение качества связи из-за демонтажа базовых станций. То есть без кардинального решения данной проблемы невозможно улучшить качество связи.

Например, по проспекту Мангилик Ел в Астане если расположили 100 базовых станций, из них 20% мы ежедневно меняем, то есть вынуждены менять месторасположение. Потому что из, условно, сотни жителей жилого дома если хотя бы один будет против, операторы вынуждены убирать базовую станцию и устанавливать в другом месте. Переставлять ее с одного здания на другое.

Тем самым ухудшается качество связи. Наша работа не имеет эффективности. Поэтому мы хотим этот вопрос решить законодательно", – заявил глава Минцифры.

По данным с официального сайта одного из казахстанских операторов сотовой связи, базовая станция – это комплекс радиопередающей аппаратуры: ретрансляторов, приемопередатчиков и антенн. Такие станции служат для передачи сигнала связи на сотовое устройство.

Отмечается, что стоимость базовой станции доходит до 100 млн тенге. В эту сумму входит закуп оборудования, высотные работы, монтаж конструкций и так далее. Процесс установки самой простой базовой станции занимает до двух недель.

Напомним, что в начале декабря Мусин также говорил о возможности установки базовых станций связи без согласия казахстанцев.

Кроме того, глава Минцифры высказался о мерах, принимаемых в отношении операторов сотовой связи.

"Сейчас (идет – прим. ред.) рост штрафных санкций. Это заставляет операторов ответственно относиться к своей инфраструктуре и удовлетворять потребителей, то есть наших граждан.

Штрафной механизм поднял доходы бюджета – всего в 2022 году проведено 1051 проверок, выписано штрафов на сумму 1,2 млрд тенге. Мы выявили, что 44% не соответствует стандартам, те есть идет нарушение стандартов, поэтому мы накладывали штрафы", – заявил министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2002097-na-12-mlrd-tenge-oshtrafovali-kazahstanskih-internet-provayderov-za-god/