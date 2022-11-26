Астанчане сообщили о проблемах с интернетом

Телефон в руках. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня вечером жители Астаны наблюдали проблемы с работой интернета. Говорят, что сети не было около часа. Пока официальных комментариев по этому поводу нет, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас не было интернета около часа. Насколько известно, у всего города. В одно время у всех отключился и так же потом включился", - говорят жители столицы.

Некоторые астанчане отмечают, что не могли позвонить и отправить SMS. Связь появилась примерно в 20.00 вечера.

Кроме того, пользователи соцсетей пишут, что перебои наблюдались и в Караганде.

Пока официальных комментариев, с чем связаны проблемы с интернетом, нет.

Напомним, в конце сентября казахстанцы тоже массово жаловались на проблемы с интернетом. Глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, когда перебои прекратятся в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1999082-astanchane-soobschili-o-problemah-s-internetom/