Токаев: Начата работа для подключения к мировым центрам концентрации трафика

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Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании международного технологического форума "Digital Bridge 2022" рассказал о развитии цифровой инфраструктуры в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Глава государства подчеркнул, что цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности.

"Поэтому Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных.

Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе", – заявил Токаев.

Также напомним, что президент поручил наладить работу систем SpaceX и OneWeb в отдаленных селах страны и отметил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990013-tokaev-nachata-rabota-dlya-podklyucheniya-k-mirovym-tsentram-kontsentratsii-trafika/