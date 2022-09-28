"Люди – наше главное богатство": Токаев поручил кабмину поддержать IT-специалистов

Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями IT-сообщества Digital Nomads. Фото: akorda.kz

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2022. Его слова приводит официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Безусловно, люди – это наше главное богатство.

Буквально два года назад мировой IT-рынок нуждался в 30 миллионах специалистов. Сегодня потребность составляет уже 100 миллионов, а к 2025 году возрастет до 200 миллионов. Очевидно, что с течением времени эта цифра будет только увеличиваться. Поэтому спрос на профессионалов этой сферы будет колоссальным.

Мы очень хорошо понимаем этот вызов, поэтому поставили задачу к 2025 году подготовить как минимум 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что уже поставил перед правительством задачи о поддержке IT-специалистов.

"Для достижения этой амбициозной цели внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами, расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных IT-школ.

В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества Digital Nomads. Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе.

Сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня. Поэтому перед правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны", - заявил Токаев.

Во время выступления президент также рассказал о своих встречах с руководством Microsoft, Epam и Coursera в Нью-Йорке. Кроме того, Токаев заявил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных стран ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989996-tokaev-lyudi-eto-nashe-glavnoe-bogatstvo/