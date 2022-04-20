Netflix впервые за 10 лет потерял рекордное количество пользователей

Netflix. Фото: netflix.com

Впервые с 2011 года количество подписчиков стримингового сервиса Netflix резко сократилось. Рекордное за 10 лет падение связывают с приостановкой предоставления услуг в России и скачком цен, передает Би-би-си.

После приостановки деятельности в России Netflix потерял примерно 700 тыс. пользователей. Еще 600 тыс. юзеров из Великобритании и США отказались от услуг сервиса из-за повышения цен.

В письме к инвесторам Netflix сообщили, что количество подписчиков может сократиться во втором квартале еще на два миллиона. На данный момент за подписку платят 220 млн человек по всему миру. А в последний раз рекордное количество человек прекратило пользоваться услугами Netflix в октябре 2011 года.

Несмотря на отток пользователей, доходы компании за первые три месяца 2022 года увеличились на почти 10 процентов, то есть достигли показателя в 7,8 млрд долларов.

Как пишет Bloomberg, руководители Netflix планируют разработку "более дешевой" версии подписки, которая будет включать рекламу. Версия будет готова в течение года или двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1965899-netflix-vpervye-za-10-let-poteryal-rekordnoe-kolichestvo-polzovateley/