Netflix запретит использовать один и тот же аккаунт нескольким людям

Здание Netflix в Голливуде. Фото: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Netflix собирается взимать плату за совместное пользование учетной записью. Стриминговый сервис уже тестирует эту функцию в Чили, Коста-Рике и Перу, передает The Wall Street Journal.

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Компания годами закрывала глаза на то, что одним и тем же аккаунтом могли пользоваться несколько человек, которые даже не живут вместе. Сейчас гигант потокового вещания предпринял попытку взимать дополнительную плату с пользователей, которые делятся своей учетной записью с посторонними людьми. Несколько недель назад Netflix увеличил стоимость подписки с 13,99 долларов до 15,99. Теперь компания заявила о том, что тестирует дополнительную плату за совместное пользование аккаунтом в Чили, Коста-Рике и Перу.

"Несмотря на то, что семейные пакеты были достаточно популярны, они создали определенную путаницу в том, с кем можно делиться своей подпиской. Сейчас одной и той же учетной записью могут пользоваться сразу в нескольких домах. Из-за этого мы не можем инвестировать в новые шоу для наших подписчиков", — говорит директор Netflix по инновациям Ченги Лонг.

Она добавила, что действующие подписчики могут включить в свою подписку двух человек, которые живут за пределами их домохозяйства, за дополнительную плату. В Коста-Рике эта функция будет стоить 2,99 доллара в месяц, а пользователи в Чили и Перу будут платить эквивалентную сумму в местной валюте. После этого заявления, в четверг, 17 марта, акции Netflix выросли на 3,9%.

В целом же, в 2022 году акции компании потеряли половину своей стоимости по сравнению с историческим максимумом, которого они достигли в ноябре 2021 года. Аналитики связывают снижение стоимости акций с тем, что на сервис стало подписываться меньше людей. Если с 2016 до 2020 годы компания получала ежегодный рост подписчиков в 24%, то в 2021 он составил всего 9%. Кроме того, сервису приходится много вкладывать в производство качественного контента, чтобы конкурировать с другими стримингами.

Аналитик Wedbush Securities Майкл Пачтер говорит, что с этой мерой Netflix рискует скорее потерять подписчиков, чем привлечь новых. По его словам, запрет на совместное пользование аккаунтами приведет к массовому оттоку пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1961468-netflix-zapretit-ispolzovat-odin-i-tot-zhe-akkaunt-neskolkim-lyudyam/