Илон Маск может сделать Twitter платным для некоторых пользователей

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

Основатель Tesla и SpaceX, а теперь и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что его социальная сеть может стать платной для коммерческих и государственных пользователей.

Как отметил Маск в своем микроблоге, для обычных пользователей социальная сеть останется бесплатной.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей", – сообщил предприниматель.

В конце апреля американский миллиардер Илон Маск заключил соглашение о приобретении Twitter за 44 млрд долларов. После закрытия сделки Twitter станет частной компанией.

Предприниматель, комментируя сделку, назвал Twitter "цифровой городской площадью", где обсуждаются важные вопросы будущего человечества.

Однако после покупки Маском Twitter его состояние уменьшилось на 29 млрд долларов из-за падения акций Tesla.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1967879-ilon-mask-mozhet-sdelat-twitter-platnym-dlya-nekotoryh-polzovateley/