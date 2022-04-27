Илон Маск "обеднел" на 29 млрд долларов после покупки Twitter

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Состояние основателя Tesla и SpaceX миллиардера Илона Маска уменьшилось на 29 миллиардов долларов после покупки им Twitter, гласят данные счетчика Forbes Real-Time.

На данный момент состояние Илона Маска оценивается в 239,3 млрд долларов. В рейтинге богатейших людей мира он по-прежнему занимает лидирующую строчку.

Причиной потери 29 миллиардов долларов стало падение акций Tesla. Впервые с февраля 2020 года ценные бумаги компании подешевели более чем на 12 процентов.

Ранее стало известно, что миллиардер заключил соглашение о приобретении Twitter за 44 млрд долларов. После закрытия сделки Twitter станет частной команией. До соглашения Маск хотел приобрести 100 процентов акций Twitter за 43 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1967058-ilon-mask-obednel-na-29-mlrd-dollarov-posle-pokupki-twitter/