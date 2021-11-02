Facebook подтвердил наличие соглашения с Казахстаном по доступу к отчетам о контенте

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Казахстан официально подключен к "Системе уведомления о контенте" – эту информацию в очередной раз подтвердил региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен на своей странице в соцсети.

"У Meta (ранее известного как Facebook – прим. авт.) есть специальный онлайн-канал (Система уведомления о контенте, CRS – прим. авт.), позволяющий правительствам по всему миру сообщать нам о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство.

В настоящее время Meta и Казахстан пришли к соглашению о дальнейшей совместной работе, и Казахстан уже получил доступ к системе CRS", – сообщил представитель Facebook.

Тем самым Чен подтвердил, что между Казахстаном и компанией Meta Platforms имеется договоренность о предоставлении эксклюзивного доступа к CRS.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в компании Meta Platforms опровергли заключение каких-либо договоров о сотрудничестве с властями Казахстана по вопросам противодействия вредоносному контенту с акцентом на защиту прав детей в Интернете. Позже эту информацию прокомментировала глава МИОР Аида Балаева.

Отметим, что речь здесь идет о соглашении, в соответствии с которым власти Казахстана могли бы оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства РК. О предоставлении таких прав Казахстану стало известно днем ранее.

Переговоры с администрацией соцсети начали вестись после того, как в середине сентября депутаты мажилиса приняли в первом чтении законопроект, который обязывает иностранные соцсети и мессенджеры регистрироваться в Казахстане.

Одна из авторов проекта закона, депутат партии Nur Otan Динара Закиева, позже объяснила, что норма направлена исключительно на защиту прав детей. Спустя время она же отвечала на критику законопроекта со стороны казахстанцев, считающих, что его принятие приведет к усилению цензуры и блокировке соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940184-facebook-podtverdil-nalichie-soglasheniya-s-kazahstanom-po-dostupu-k-otchetam-o-kontente/