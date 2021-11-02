Facebook опроверг заявление Казахстана о доступе к отчетам о контенте

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В зарубежных СМИ появилась информация о том, что в компании Meta Platforms (ранее - Facebook) заявили, будто не заключали никаких договоров о сотрудничестве с властями Казахстана по вопросам противодействия вредоносному контенту с акцентом на защиту прав детей в Интернете. Глава МИОР Аида Балаева на своей официальной странице в Facebook дала официальный ответ касательно происходящего.

Как указывается в посте, Балаева прокомментировала сообщения из СМИ об опровержении соглашения со стороны директора по коммуникациям регионального офиса компании Meta (Facebook) по Азиатско-Тихоокеанскому региону Бена МакКонэхи (Ben McConaghy).

Министр пояснила, что ведомство вело переговоры с региональным офисом компании по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в городе Гонконг.

"Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса", - подчеркнула Балаева.

Напомним, что о договоре между властями РК и компанией Meta Platforms (Facebook) стало известно накануне.

Тогда сообщалось, что Facebook предоставил Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System (CRS)).

Это позволило бы Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан.

Кроме того, в ведомстве вчера заявили, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе.

Также отметим, что в середине сентября депутаты мажилиса приняли в первом чтении законопроект, который обязывает иностранные соцсети и мессенджеры регистрироваться в Казахстане.

Одна из авторов проекта закона - депутат партии "Nur Otan" Динара Закиева позже объяснила, что норма направлена исключительно на защиту прав детей.

Спустя время она же отвечала на критику законопроекта со стороны казахстанцев, считающих, что его принятие приведет к усилению цензуры и блокировке соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940068-facebook-oproverg-zayavlenie-kazahstana-o-dostupe-k-otchetam-o-kontente/