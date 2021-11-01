Казахстанские власти и Facebook договорились о сотрудничестве в борьбе с противоправным контентом

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Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook договорились о сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте МИОР.

Сообщается, что со стороны Facebook Казахстану предоставлен прямой эксклюзивный доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте» (Content Reporting System (CRS)).

CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан.

Отмечается, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе. Казахстан уже подключился к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.

"В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить правительству Казахстана доступ к «Системе уведомления о контенте», которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства", - сообщил региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен.

Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства. Между тем, 28 октября командой Facebook уже проведен тренинг для специалистов Министерства по работе с «Системой уведомления о контенте», а также по контентной политике Facebook и стандартам сообщества.

С начала ноября Министерство уже приступит к работе в Системе.

"Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с Министерством по различным аспектам.

Министерство выражает уверенность, что использование «Системы уведомления о контенте» позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram", - сообщили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1939975-mior-i-facebook-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-borbe-s-vredonosnym-kontentom/