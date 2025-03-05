Ввозить и применять SIM-боксы смогут только операторы связи в Казахстане

Ввозить и применять SIM-боксы на территории Казахстана смогут только операторы связи, об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов в ответ на запрос депутатов сената парламента, передает NUR.KZ.

Депутаты обратились с запросом к премьер-министру по проблеме телефонного мошенничества, жертвами которых становятся доверчивые граждане. При этом, говорится в запросе, злоумышленники вероломно используют несовершенство системы регистрации абонентских устройств, что затрудняет или делает невозможным их выявление.

Депутаты попросили усилить процесс регистрации абонентских устройств, обеспечив биометрическую и анкетную верификацию при регистрации SIM-карт, а также закрепить законодательно требования по контролю импорта в страну SIM-боксов, чтобы ограничить их использование в преступных схемах.

Премьер-министр в свою очередь сообщил, что Минцифры разработало нормы по ужесточению процедуры оформления абонентских номеров. Также вносятся дополнения в Закон "О связи" в части регистрации номеров с обязательным использованием биометрической идентификации и ограничения выдачи не более 10 абонентских номеров одному лицу. Также могут запретить передавать абонентские номера и устройства другому лицу без переоформления.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в мажилисе и уже прошел первое чтение. Кроме того, разрабатываются поправки в КоАП, где за нарушение этих норм будет предусмотрена административная ответственность.

"Одной из наиболее острых проблем, связанных с функционированием SIP-телефонии, является использование GSM-шлюзов (SIM-боксов) для подмены телефонных номеров (спуфинг). МВД совместно с МЦРИАП с ноября 2022 года внедрен технический заслон для распознания и блокировки звонков с подменных номеров", - рассказал Олжас Бектенов.

Он добавил, что для регулирования порядка ввоза, регистрации и применения GSM-шлюзов МЦРИАП инициирована норма, предусматривающая ввоз и применение GSM-шлюзов только лицензированными операторами связи.

Также дополнительно прорабатывается вопрос введения ответственности за их незаконный ввоз и применение. Перечень соответствующих лицензий будет внесен в законодательство.

"В настоящее время операторы связи формируют служебную информацию об абонентах, доступ к которой правоохранительным органам предоставлен в обязательном порядке в рамках оперативно-розыскной деятельности.

В оперативных подразделениях правоохранительных органов имеются специальные аппаратно-программные комплексы, позволяющие получать в онлайн-режиме биллинговые сведения, необходимую информацию об абонентах, устройствах, геолокациях, и т.д. В целом вопрос находится на контроле уполномоченных органов и правительства", - говорится в ответе премьер-министра.

Как ранее рассказывали в прокуратуре Алматы, SIM-боксы часто используются мошенниками для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.

Ранее мы сообщали, что в одной из квартир Павлодара изъяли оборудование, используемое для организации интернет-мошенничеств. В частности, в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили 5 устройств SIM-box, более 400 SIM-карт разных мобильных операторов, роутеры, сотовые телефоны.