Казахстанец получил новый iPhone 15 из рук гендиректора Apple (видео)

Видеограф из Актау Акан Асылбекулы, который сейчас находится в Нью-Йорке, смог получить новый смартфон Apple лично из руг гендиректора компании Тима Кука, передает NUR.KZ.

Об этом молодой человек рассказал на своей странице в Instagram.

Судя по его постам, 22 сентября, в день старта продаж iPhone 15, Акан Асылбекулы пришел в официальный магазин Apple в Нью-Йорке. Там же первых покупателей приветствовал глава корпорации Тим Кук.

На видео, которое опубликовал казахстанец, заметно, что Кук лично подписывает коробку со смартфоном и вручает ее молодому человеку.

"Для меня это исторический день! Потому что я встретил генерального директора Apple Тима Кука и был одним из первых, кто получил новый iPhone 15 Pro Max с его подписью", – написал Асылбекулы в соцсети.

По данным с сайта Lenta.ru, Тим Кук – генеральный директор Apple, занявший место руководителя компании после отставки ее основателя Стива Джобса в 2011 году. Под управлением Кука корпорация выпустила десятки продуктов, включая смартфоны, компьютеры, планшеты и другие устройства.

Преемник Джобса оказался первым руководителем Apple, при котором капитализации фирмы превысила двух триллионов долларов. В 2022 году она достигла трех триллионов долларов.

Также мы писали о том, что в четверг, 21 сентября, за день до официального старта продаж желающие купить iPhone 15 устроили давку в торговом центре в Дубае.

Кадры с толпой в торговом центре появились в соцсетях. На видео показана огромная очередь, которая тянется на многие метры.

При этом на некоторых кадрах заметно, что люди начинают толкаться и пытаются прорваться вперед, пока другие их сдерживают. В какой-то момент начинается давка, слышны крики. Некоторые пытались ударить сдерживающих их людей.

Напомним, 12 сентября компания Apple традиционно представила новую осеннюю коллекцию – четыре модели iPhone 15 и обновленные Apple Watch.

Отмечалось, что iPhone 15 получил динамический остров из линейки Pro вместо "челки", а яркость экрана смартфона составляет 2000 нит, что в два раза выше, чем у iPhone 14.

Также в iPhone на смену Lightning пришел разъем Type-C.

При этом корпус новых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max изготовлен из титана. По словам разработчиков, такой же материал используется в марсоходах NASA.

Смартфоны будут работать под управлением нового 3-нм чипа Apple A17 Pro. Он имеет 19 миллиардов транзисторов, 6 ядер и примерно на 10% быстрее, чем процессор предыдущего поколения. Производительность в играх обещали увеличить на 20%.