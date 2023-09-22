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Желающие купить iPhone 15 устроили давку в торговом центре в Дубае (видео)

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Люди в Dubai Mall
Люди в Dubai Mall. Кадр из видео: twitter.com/Mrahmadne

В Сети появились видео из торгового центра Dubai Mall, где люди, желающие купить iPhone 15, создали огромную очередь за день до начала продаж.

Сегодня, 22 сентября, в некоторых странах, включая ОАЭ стартовали официальные продажи iPhone 15. Однако уже вчера некоторые поклонники смартфонов Apple начали собираться возле магазинов, чтобы успеть первыми купить долгожданный девайс.

Так, в Сети стали появляться видео, как в торговом центре Dubai Mall собрались сотни желающих приобрести новый iPhone. Произошло это вчера.

Как пишет местное новостное издание Khaleej Times, магазин Apple в Dubai Mall забаррикадировали после того, как сотни людей начали выстраиваться в очередь за день до запуска новой модели iPhone 15.

Отмечается, что новая модель вызвала огромный ажиотаж в дни перед началом продаж.

"Сегодня было безумие, а завтра будет еще безумнее. Мне удалось зарезервировать телефон в первый же день. Я уверен, что люди придут в торговый центр уже к 6 утра. Поэтому, чтобы не торопиться, я приду пораньше и куплю зарезервированный телефон", – рассказал вчера один из покупателей.

Кадры с толпой в торговом центре появились в соцсетях. На видео показана огромная очередь, которая тянется на многие метры.

При этом на некоторых кадрах заметно, что люди начинают толкаться и пытаются прорваться вперед, пока другие их сдерживают. В какой-то момент начинается давка, слышны крики. Некоторые пытались ударить сдерживающих их людей.

Напомним, 12 сентября компания Apple традиционно представила новую осеннюю коллекцию – четыре модели iPhone 15 и обновленные Apple Watch.

Отмечалось, что iPhone 15 получил динамический остров из линейки Pro вместо "челки", а яркость экрана смартфона составляет 2000 нит, что в два раза выше, чем у iPhone 14.

Также в iPhone на смену Lightning пришел разъем Type-C.

При этом корпус новых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max изготовлен из титана. По словам разработчиков, такой же материал используется в марсоходах NASA.

Смартфоны будут работать под управлением нового 3-нм чипа Apple A17 Pro. Он имеет 19 миллиардов транзисторов, 6 ядер и примерно на 10% быстрее, чем процессор предыдущего поколения. Производительность в играх обещали увеличить на 20%.

По информации на сайте Британской энциклопедии, первый iPhone был выпущен в США и в Европе в 2007 году. В Азии – в 2008 году. На его разработку ушло два года.

Через год, в 2008 году, компания Apple выпустила вторую версию iPhone, в которой была реализована технология беспроводной связи третьего поколения (3G). Как и в случае с первым гаджетом, спрос был высок, и за первые три дня после появления iPhone 3G был продан в количестве одного миллиона штук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2037726-zhelayuschie-kupit-iphone-15-ustroili-davku-v-torgovom-tsentre-v-dubae-video/

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