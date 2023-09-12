Съемка 3D-видео, разъем Type-C и титановый корпус: Apple презентовала свои новинки

Компания Apple традиционно представила новую осеннюю коллекцию – четыре модели iPhone 15 и обновленные Apple Watch. Какими достоинствами обладают "яблочные" новинки, рассказали эксперты портала Iphones.ru.

Во вторник, 12 сентября американская компания Apple представила новые модели iPhone 15, а также Apple Watch на презентации в штаб-квартире компании в Купертино.

1. Apple Watch Series 9 с новым процессором S9

Apple Watch Series 9. Скриншот: YouTube / Apple

В первую очередь Тим Кук представил новые часы Apple.

Главным обновлением стал процессор S9, который на 50% мощнее предшественника. При этом основной упор повышенной производительности был сделан на работу голосового ассистента.

Разработчики установили новый чип U2 для лучшего определения местоположения в помещении.

Часы получили очень яркий экран с максимальной яркостью, это значит, что изображение будет видно даже на ярком солнце.

Для управления часами добавлен новый жест – двойное касание большого и указательного пальцев. Данным жестом можно принимать и завершать звонки, отключать будильник и управлять воспроизведением музыки.

Часы представлены в пяти цветах: черном, серебристом, золотом, красном и розовом.

В производстве Apple Watch теперь используется только солнечная энергия. А в производстве ремешков используются только эко-материалы.

Скриншот: iphones.ru

Цены на Apple Watch 9 в США стартуют от 399 долларов.

2. Apple Watch Ultra 2 без значимых изменений

Apple Watch Ultra 2. Фото: apple.com

В этой модели яркость увеличена до 3000 нит, и это самый яркий дисплей для часов Apple.

Часы могут работать без заряда до 36 часов или до 72 часов в режиме энергосбережения.

В них, как и в Series 9, поддерживаются новые жесты.

Скриншот: iphones.ru

Цены на Apple Watch Ultra 2 в США стартуют от 799 долларов.

3. iPhone 15 и iPhone 15 Plus с динамическим островом и 48-МП камерой

iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Фото: apple.com

Смартфон работает под управлением прошлогоднего процессора Apple A16 Bionic, как и линейка iPhone 14 Pro.

iPhone 15 получил динамический остров из линейки Pro вместо челки.

Яркость экрана смартфона составляет 2000 нит, что в два раза выше, чем у iPhone 14.

В смартфоне установлен 48-мегапиксельный модуль основной камеры.

В основном режиме съемки сохраняются 24-мегапиксельные фото, также смартфон получил режимы зума 0,5х, 1х и 2х.

Смартфоны получат чип Apple U2.

В линейке iPhone 15 будет доступно пять расцветок: черная, белая, зеленая, желтая и розовая.

Также в iPhone на смену Lightning пришел разъем Type-C. Вместе с этим представлена обновленная гарнитура AirPods Pro 2 с таким же разъемом. Гарнитуру можно заряжать от iPhone (при помощи кабеля).

Скриншот: YouTube / Apple

Цены на iPhone 15 в США стартуют от 799 долларов за базовую модель и от 899 долларов за модель iPhone 15 Plus.

4. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с новой кнопкой и в титановом корпусе

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Фото: apple.com

Корпус новых моделей изготовлен из титана. По словам разработчиков, такой же материал используется в марсоходах NASA.

Смартфоны будут работать под управлением нового 3-нм чипа Apple A17 Pro. Он имеет 19 миллиардов транзисторов, 6 ядер и примерно 10% быстрее, чем процессор предыдущего поколения. Производительность в играх обещают увеличить на 20%.

В процессор этих моделей встроены чипы для кодирования видео и управления передачей данных по Type-C. Скорость передачи данных по новому разъему составит до 10 Гбит/сек.

Рамка вокруг экрана стала тоньше, а экран лучше защищен от царапин.

Скриншот: iphones.ru

Место переключателя беззвучного режима заняла многофункциональная кнопка – Action Button. Нажатие сопровождается вибрацией, а действие можно назначить в настройках.

В этих моделях разработчики модернизировали камеру, теперь это улучшенный 48-мегапиксельный модуль с увеличенным сенсором.

В iPhone 15 Pro Max доступен 5-кратный оптический зум, в iPhone 15 Pro зум 3-кратный.

Появилась возможность снимать 4К 60FPS ProRes-видео.

Пара камер iPhone 15 Pro может снимать 3D-видео (Special Video), которое получится посмотреть только через шлем Vision Pro.

iPhone 15 Pro будет доступен в четырех расцветках: черная, серебристая, темно-синяя и золотая. Все цвета с металлическим отливом.

Скриншот: iphones.ru

Цены на iPhone 15 Pro в США стартуют от 999 долларов за базовую модель и от 1199 долларов за модель iPhone 15 Pro Max, но с накопителем на 256 ГБ.

Старт продаж запланирован на 22 сентября.

Напомним, мы ранее писали, что презентация серии новых гаджетов от компании Apple, в том числе нового iPhone 15, состоится 12 сентября в Купертино, штат Калифорния.

По информации на сайте Британской энциклопедии, первый iPhone был выпущен в США и в Европе в 2007 году. В Азии – в 2008 году. На его разработку ушло два года.

Через год, в 2008 году, компания Apple выпустила вторую версию iPhone, в которой была реализована технология беспроводной связи третьего поколения (3G). Как и в случае с первым гаджетом, спрос был высок, и за первые три дня после появления iPhone 3G был продан в количестве одного миллиона штук.