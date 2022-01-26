Meta объявила о создании самого мощного в мире суперкомпьютера с ИИ

Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Компания Meta заявила о создании суперкомпьютера с искусственным интеллектом, передает официальный блог компании.

AI Research SuperCluster или RSC будет завершен в этом году и станет самым быстрым в мире суперкомпьютером с ИИ.

"RSC поможет исследователям искусственного интеллекта Meta создать новые и более совершенные модели искусственного интеллекта, способные учиться на триллионах примеров; работать на сотнях разных языков; легко анализировать текст, изображения и видео вместе; разрабатывать новые инструменты дополненной реальности; и многое другое", - говорится в сообщении блога.

Работа над RSC началась полтора года назад.

"Мы надеемся, что RSC поможет нам создать совершенно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, говорящих на разных языках, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проекте или играть в игру с дополненной реальностью вместе", - гласит сообщение.

По словам разработчиков, способность данного суперкомпьютера обучать все более сложные и адаптируемые модели поможет вывести технологию ИИ на новый уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1953062-meta-obyavila-o-sozdanii-samogo-moschnogo-v-mire-superkompyutera-s-ii/