Раскрыты будущие продукты Apple

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Журналист раскрыл грядущие девайсы от компании Apple, передает 9to5mac.

По словам колумниста Bloomberg Марка Гурмана, главным релизом грядущей осени должны быть смартфоны iPhone 14.

Помимо этого поклонников продукции американского технологического гиганта ожидают выпуски нового бюджетного iPad, а также следующего поколения iPad Pro, Apple Watch и наушников AirPods Pro.

Ожидается анонс обновленной версии MacBook Air и бюджетной версии MacBook Pro.

Кроме того, на грядущей презентации, которая должна состояться в марте или апреле, покажут iMac и Mac Pro на процессорах серии M.

Ранее мы писали, что на будущей презентации представят бюджетную версию iPhone SE 3, стоимость которого составляет примерно 400 долларов (174 тыс. тенге). И новый iPad Air 5.

Также в Интернете была опубликована примерная стоимость нового шлема виртуальной реальности от Apple. А также возможные варианты названия данного устройства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1952645-raskryty-buduschie-produkty-apple/