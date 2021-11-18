Apple позволит пользователям ремонтировать свои устройства самостоятельно

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Американская компания Apple позволит клиентам ремонтировать свои устройства самостоятельно, передает CNN.

В начале следующего года в рамках новой программы Self Service Repair обладатели гаджетов от Apple смогут приобретать запасные части от своих устройств. Также на сайте производителя будут размещены руководства по ремонту.

Поначалу в продажу поступят дисплеи, батареи и модули камеры. Потом компания сделает доступными для пользователей около 200 деталей.

Доступными будут детали последних iPhone 12 и iPhone 13. Затем для компьютеров Mac с чипом M1.

В июле Джо Байден издал указ, согласно которому Федеральная торговая комиссия должна обязывать все компании в стране разрешать клиентам самостоятельно ремонтировать продукцию.

Сами Apple заявили, что более 2800 независимых поставщиков по ремонту в 200 странах мира имеют доступ к знаниям по ремонту и деталям.

Программа Self Service Repair в начале следующего года будет доступна в США. Затем Apple пообещали расширить список стран, где эта опция будет доступна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1942739-apple-pozvolit-polzovatelyam-remontirovat-svoi-ustroystva-samostoyatelno/