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Акции Tesla потеряли в цене из-за кризиса в Красном море

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Электромобиль Tesla на заправке
Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Акции Tesla потеряли в цене из-за кризиса в Красном море, который вызвал задержку в цепочке поставок и повлиял на скорость производства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Tesla планирует временно приостановить производство электрокаров на своем заводе в Грюнхайде, в окрестностях Берлина. Ожидается, что период простоя продлится с 29 января по 11 февраля. Его причиной станет кризис в Красном море, который сильно повлиял на мировую торговлю.

Поддерживаемая Ираном группа хуситов атаковала грузовые и торговые суда в Красном море в ответ на продолжающуюся войну в секторе Газа. Эти нападения вызвали осуждение со стороны лидеров всего мира.

По оценкам аналитиков Baird, Tesla производит от 5000 до 7000 автомобилей в неделю на своем сборочном заводе в Германии. Временная приостановка работы завода означает, что поставки компании снизятся на 10–14 тысяч электрокаров в первом квартале 2024 года.

Аналитики Baird заявили, что они опасаются дальнейших последствий, которые кризис в Красном море может иметь для автомобильной промышленности и, в частности, для цепочки поставок Tesla.

Не самым благоприятным фактором для компании также является снижение цен на электрокары Tesla в Китае. Аналитики Morgan Stanley отметили, что автомобили Model 3 и Model Y недавно вновь начали продаваться со скидкой на территории Китая.

Акции Tesla упали на 3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2055480-aktsii-tesla-poteryali-v-tsene-iz-za-krizisa-v-krasnom-more/

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