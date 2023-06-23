Мама Илона Маска "отменила" его бой с Цукербергом

Илон и Мэй Маск. Фото: Taylor Hill / Getty Images

Мама американского миллиардера Илона Маска Мэй Маск заявила, что отменяет его бой с главой Meta Марком Цукебергом. Об этом женщина сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Предстоящий возможный бой между двумя технологическими миллиардерами разогрел соцсети. На фоне этой шумихи мама Илона Маска заявила, что боя не будет.

"Вообще-то, я отменила бой. Я еще не сказала им об этом. Но я еще раз повторюсь, что бой отменен, на всякий случай", – написала Мэй Маск.

Ранее Илон написал в соцсетях, что готов к драке с Цукербергом. На что последний ответил с согласием.

Бой, по предложению 51-летнего Маска, должен состояться в октагоне в Вегасе – восьмиугольнике.

Отмечалось, что 39-летний Цукерберг уже давно занимается смешанными единоборствами и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу. Маск же на этот раз пустил несколько шуток насчет своей физической формы.

На своем официальном сайте 75-летняя Мэй Маск позиционирует себя как спикера, диетолога, писателя, модель и бабушку. Работает моделью с 15 лет, появлялась на обложках таких журналов, как Vogue, Marie Claire, Elle, Sports Illustrated и Harpers Bazaar.

Сейчас является послом красоты Dior и имеет титул супермодели. Свободно говорит на африкаанс (язык части населения ЮАР), голландском, французском и немецком языках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026147-mama-ilona-maska-otmenila-ego-boy-s-tsukerbergom/