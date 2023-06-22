Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Илон Маск. Фото: Joel Saget/AFP via Getty Images

Два самых известных в мире технологических миллиардера — Илон Маск и Марк Цукерберг — договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств.

Маск опубликовал сообщение в твиттере, что он "готов к драке в клетке" с Цукербергом.

На это Цукерберг, глава Meta, материнской компании фейсбука и инстаграма, опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: "сообщите, где встретимся".

Представитель компании Meta сказал Би-би-си, что "эта история в пояснениях не нуждается".

На вопрос Цукерберга Маск прислал ответ: "Октагон (восьмиугольник) в Вегасе".

Октагоном как раз и называется специальная огороженная арена, на которой проходят бои, устраиваемые организацией Ultimate Fighting Championship ("Абсолютный бойцовский чемпионат"). Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Илон Маск, которому в конце этого месяца исполнится 52 года, также написал в твиттере: "У меня в запасе есть отличный прием, который я называю "морж": я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю".

Он также написал в твиттере: "Я почти никогда не тренируюсь, кроме того, что иногда подхватываю своих детей и подбрасываю их в воздух".

39-летний Цукерберг уже давно занимается смешанными единоборствами и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу.

Би-би-си связалась и с компанией Twitter, но ни объяснений, ни комментариев не получила.

Обмен сообщениями между Маском и Цукербергом немедленно стал вирусным: многочисленные пользователи соцсетей обсуждали, кто же из из них может победить в этом бою, другие – публиковали мемы, в том числе и смоделированные плакаты, рекламирующие эту битву.

Будущие конкуренты?

Meta заявила в июне о планах по созданию текстовой социальной сети, призванной составить конкуренцию твиттеру.

Идея в том, что пользователи принадлежащего Meta инстаграма сразу могут стать подписчиками тех же аккаунтов и в новой текстовой соцсети.

Потенциально это может позволить компании привлечь подписчиков с децентрализованных платформ, таких как Mastodon.

Представитель Meta подтвердил Би-би-си, что платформа находится в разработке. Теоретически она может составить твиттеру Маска более серьезную конкуренцию, нежели BlueSky или Mastodon.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025977-match-veka-mask-i-tsukerberg-soglasilis-srazitsya-v-kletke-eto-shutka-ili-vserez/