Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Матч века: Маск и Цукерберг согласились сразиться в клетке. Это шутка или всерьез?

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Joel Saget/AFP via Getty Images

Два самых известных в мире технологических миллиардера — Илон Маск и Марк Цукерберг — договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств.

Маск опубликовал сообщение в твиттере, что он "готов к драке в клетке" с Цукербергом.

На это Цукерберг, глава Meta, материнской компании фейсбука и инстаграма, опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: "сообщите, где встретимся".

Представитель компании Meta сказал Би-би-си, что "эта история в пояснениях не нуждается".

На вопрос Цукерберга Маск прислал ответ: "Октагон (восьмиугольник) в Вегасе".

Октагоном как раз и называется специальная огороженная арена, на которой проходят бои, устраиваемые организацией Ultimate Fighting Championship ("Абсолютный бойцовский чемпионат"). Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Илон Маск, которому в конце этого месяца исполнится 52 года, также написал в твиттере: "У меня в запасе есть отличный прием, который я называю "морж": я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю".

Он также написал в твиттере: "Я почти никогда не тренируюсь, кроме того, что иногда подхватываю своих детей и подбрасываю их в воздух".

39-летний Цукерберг уже давно занимается смешанными единоборствами и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу.

Би-би-си связалась и с компанией Twitter, но ни объяснений, ни комментариев не получила.

Обмен сообщениями между Маском и Цукербергом немедленно стал вирусным: многочисленные пользователи соцсетей обсуждали, кто же из из них может победить в этом бою, другие – публиковали мемы, в том числе и смоделированные плакаты, рекламирующие эту битву.

Будущие конкуренты?

Meta заявила в июне о планах по созданию текстовой социальной сети, призванной составить конкуренцию твиттеру.

Идея в том, что пользователи принадлежащего Meta инстаграма сразу могут стать подписчиками тех же аккаунтов и в новой текстовой соцсети.

Потенциально это может позволить компании привлечь подписчиков с децентрализованных платформ, таких как Mastodon.

Представитель Meta подтвердил Би-би-си, что платформа находится в разработке. Теоретически она может составить твиттеру Маска более серьезную конкуренцию, нежели BlueSky или Mastodon.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025977-match-veka-mask-i-tsukerberg-soglasilis-srazitsya-v-kletke-eto-shutka-ili-vserez/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.