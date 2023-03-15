Налоги и социальные блага: как будут работать таксисты онлайн-платформ в Казахстане

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минтруда и социальной защиты населения в кулуарах палаты рассказала, как в рамках Социального кодекса предлагается урегулировать деятельность лиц, занятых посредством интернет-платформ, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что сенат поддержал в первом чтении Социальный кодекс страны.

Тамара Дуйсенова на заседании сената сообщила, что в настоящее время на "Яндекс"-платформе работают около 500 таксистов.

"Чтобы работать на этой платформе, они должны подписать публичный договор, если они его заключили, они являются независимыми работниками. Во-вторых, налоги может выплачивать оператор этой платформы, либо само лицо может выплачивать их, как индивидуальный предприниматель. Все это дает ему возможность свободно работать. Если будут отчисления, то данное физлицо будет охвачено всеми социальными благами, у него будут права на получения той или иной помощи", – отметила министр.

Позже в кулуарах она добавила, что частники онлайн-платформ теперь будут считаться формально занятыми.

"Если они присоединились к оферте или заключили публичный договор с онлайн-платформой, мы их называем формально работающими независимыми работниками, поскольку они не зарегистрированы в госорганах.

Если взять таксистов, они определенный процент перечисляют таксопаркам. В этих договорах у них прописаны обязанности таксопарков, что за них они должны обеспечивать налоговые и социальные платежи. К сожалению, это не выполняется, по информации КГД. Посредники не обеспечили их выплаты", – указала она.

Услуги такси в Казахстане

Отметим, что в международном рейтинге стран по стоимости услуг такси, который составили эксперты летом прошлого года, Казахстан вошел в список самых дешевых.

Однако, если брать в расчет только страны СНГ, то картина получается обратной – цены оказались одними из самых высоких.

Осенью 2022 года стало известно, что Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции начало расследование по признакам координации экономической деятельности и по признакам монопольно высокой цены в отношении одной из компаний, оказывающей такие услуги.

Тем не менее в феврале этого года аналитики подсчитали, что услуги такси подорожали в Казахстане. Подчеркивалось, что рост в стоимостном выражении совпал со снижением спроса со стороны населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2013029-nalogi-i-sotsialnye-blaga-kak-budut-rabotat-taksisty-onlayn-platform-v-kazahstane/