С установкой "Сергек" в Алматы погибших в ДТП стало на 40% меньше, заявил разработчик

Камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Директор по развитию бизнеса ТОО "Коркем Телеком" (компании-разработчика проекта "Сергек") Арман Альмереков заявил, что с момента установки камер "Сергек" количество погибших в ДТП в Алматы сократилось на 40%. Эти данные были озвучены во время в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге напомнили, что акимат Алматы, Департамент полиции Алматы и ТОО "Коркем Телеком" реализуют совместный проект "Интеллектуальная система безопасности и анализа дорожного трафика города Алматы" в рамках договора государственно-частного партнерства.

Мощность проекта составляет 766 аппаратно-программных комплексов (АПК) "Сергек" (383 – на линейных участках, 383 – на перекрестках).

"Камеры существенно влияют на снижение ключевых показателей аварийности на дорогах. Так, с момента установки камер "Сергек" количество погибших в ДТП сокращено на 40% (с 161 в 2019 году до 96 – в 2022 году)", — сообщил Арман Альмереков.

Заместитель руководителя управления цифровизации акимата Алматы Серик Байганин добавил, что в настоящее время планируется расширение системы на 575 АПК "Сергек" (493 – на линейных участках, 82 – на перекрестках). Реализация данной инициативы позволит дополнительно снизить смертность на дорогах города Алматы на 30% и полностью покрыть особо аварийные дорожные участки города.

Согласно данным Департамента полиции Алматы, за 2022 год система "Сергек" зафиксировала 1 136 670 нарушений на общую сумму 8,332 млрд тенге. По состоянию на декабрь 2022 года, зафиксировано 85 442 нарушений на общую 997,2 млн тенге.

В настоящее время, помимо Алматы система "Сергек" функционирует еще в семи городах Казахстана: Астане, Усть-Каменогорске, Атырау, Шымкенте, Туркестане, Таразе и Семее.

Напомним, что ранее новые "Сергеки" появились на патрульных авто у полиции в Алматы. Также МВД сообщало, сколько нарушений на дорогах Алматы уже выявил новый комплекс "Сергек – Патруль".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008530-s-ustanovkoy-sergek-v-almaty-pogibshih-v-dtp-stalo-na-40-menshe-zayavil-razrabotchik/