Сколько нарушений на дорогах Алматы уже выявил новый комплекс "Сергек – Патруль"

Патрульный полицейский остановил авто. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

С начала работы нового комплекса "Сергек – Патруль" на патрульных авто полицейских было выявлено более 50 грубых нарушений правил дорожного движения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Отмечается, что на этапе пилота проекта специальным оборудованием оснащены восемь патрульных машин.

"Более 50 грубых нарушений ПДД выявлено новой системой "Сергек – Патруль", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с помощью комплекса "Сергек – Патруль" в общем потоке выявляются грубые нарушения ПДД, негативно сказывающиеся на дорожной обстановке в мегаполисе и влияющие на аварийность. Это машины с подложными госномерами, не прошедшие технический осмотр и не имеющие страховой полис, находящиеся в угоне или в розыске за совершение преступления, также устанавливается водитель, имеющий неоплаченные штрафы.

Кроме того, данный комплекс фиксирует нарушения на полосах, которые предназначены для общественного транспорта, и в автоматическом режиме передает данные в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД.

Ранее мы писали, что в Департаменте полиции Алматы презентовали новый комплекс "Сергек – Патруль", который направлен на обеспечение дорожной безопасности в мегаполисе и снижение уровня аварийности. Система работает в темное время суток, ненастную погоду и мороз. Также оборудование интегрировано с мобильным приложением "Корғау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007771-skolko-narusheniy-na-dorogah-almaty-uzhe-vyyavil-novyy-kompleks-sergek-patrul/