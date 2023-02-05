Bloomberg: Google инвестирует около 400 млн долларов в конкурента ChatGPT

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., инвестирует почти 400 млн долларов в стартап Anthropic, конкурента ChatGPT, созданного компанией OpenAI, передает Bloomberg.

Издание со ссылкой на источник пишет, что в настоящее время Alphabet Inc. тестирует конкурента чат-бота с искусственным интеллектом.

Сами Google и Anthropic отказались комментировать инвестиции, однако говорят, что находятся в партнерстве, благодаря которому стартап может использовать набор облачных сервисов Google.

Отмечается, что сделка дает Google долю в Anthropic, но не требует от стартапа тратить средства на покупку облачных услуг компании.

"ИИ превратился из академических исследований в один из крупнейших двигателей технологических изменений, создавая новые возможности для роста и улучшения услуг во всех отраслях.

Google Cloud предоставляет открытую инфраструктуру для нового поколения стартапов в области ИИ, и наше партнерство с Anthropic – отличный пример того, как мы помогаем пользователям и компаниям использовать возможности надежного и ответственного ИИ" – заявил исполнительный директор Google Cloud Томас Куриан.

Компания Anthropic AI, основанная в 2021 году бывшими руководителями OpenAI Inc., включая братьев и сестер Даниэлу и Дарио Амодеи, в январе выпустила ограниченное тестирование нового чат-бота по имени Клод, чтобы конкурировать с популярным ChatGPT от OpenAI.

Добавим, что ChatGPT – это чат-бот на базе искусственного интеллекта. В этом году он стал одной из самых обсуждаемых тем в интернете из-за своей способности имитировать человеческую речь, создавать тексты по запросу и даже писать сложный компьютерный код.

Напомним, на прошлой неделе одна из крупнейших мировых компаний Microsoft заявила, что инвестирует средства в OpenAI, компанию-разработчика вирусного чат-бота ChatGPT. Таким образом, технологический гигант стремится активнее использовать искусственный интеллект в своих продуктах.

А несколько дней назад компания OpenAI анонсировала платную версию своего знаменитого чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008075-bloomberg-google-investiruet-okolo-400-mln-dollarov-v-konkurenta-chatgpt/