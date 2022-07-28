Twitter начал сокращать количество своих офисов, чтобы сосредоточиться на удаленной работе

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Руководство Twitter сообщило своим сотрудникам, что собирается закрыть ряд офисных помещений в мире, чтобы сосредоточиться на удаленной работе сотрудников, передает Bloomberg.

В частности, Twitter откажется от одного из офисов в Сан-Франциско, а также не будет открывать дополнительный офис в американском Окленде.

Также будут закрыты офисы в австралийском Сиднее, южнокорейской столице Сеуле, новозеландском Веллингтоне, Осаке, Мадриде, Гамбурге и нидерландском Утрехте.

Корпоративные площади будут значительно сокращены в Токио, Нью-Дели, Дублине и Нью-Йорке.

При этом Twitter заявили, что закрытие офисов никак не повлечет за собой сокращение количества сотрудников. Известно, что по состоянию на конец 2021 года в корпорации работало более 7500 сотрудников.

Напомним, представители Twitter подали в суд на Илона Маска, чтобы заставить предпринимателя завершить сделку по покупке соцсети. Предприниматель подал встречный иск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1980553-twitter-nachal-sokraschat-kolichestvo-svoih-ofisov-chtoby-sosredotochitsya-na-udalennoy-rabote/