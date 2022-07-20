Илон Маск подаст встречный иск в отношении Twitter

Илон Маск. Фото: Gilbert Carrasquillo/GC Images

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск собирается подать встречный иск против руководителей социальной сети Twitter, передает New York Post.

Как пишет издание, юридические представители Маска пытаются выиграть дополнительное время для сбора материалов о наличии фейковых аккаунтов в Twitter. Кроме того, затянувшаяся судебная тяжба также может снизить стоимость акций компании, что позволит Маску добиться более выгодной цены для покупки соцсети.

Ранее стало известно, что компания Twitter подала в суд на американского миллиардера Илона Маска, чтобы заставить предпринимателя завершить сделку по покупке соцсети.

Кроме того, юристы Twitter заявляют, что смогут победить Илона Маска в суде за четыре дня. Компания хочет, чтобы судебное разбирательство прошло быстро, а суд постановил, что миллиардер неправомерно отменил сделку по покупке платформы за 44 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1979328-ilon-mask-podast-vstrechnyy-isk-v-otnoshenii-twitter/