Юристы Twitter заявили, что смогут победить Илона Маска в суде за четыре дня

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Юристы Twitter заявляют, что смогут победить Илона Маска в суде за четыре дня. Компания хочет, чтобы судебное разбирательство прошло быстро, а суд постановил, что миллиардер неправомерно отменил сделку по покупке платформы за 44 млрд долларов, передает

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Специалисты в области права, защищающие интересы Twitter, говорят, что им нужно всего четыре дня в Канцелярском суде Делавэра. По их словам, за это время они смогут доказать, что самый богатый человек в мире должен соблюдать соглашение. Компания надеется, что рассмотрение дела без участия присяжных начнется 19 сентября.

В отличие от некоторых штатов, где рассмотрение дела может длиться в течение нескольких лет, суд Делавэра отличается оперативностью. Канцелярские судьи являются экспертам в области коммерческого права. Они известны тем, что способны быстрее других судей разобраться в юридических дебрях сложных споров о слияниях и поглощениях. В соглашении о выкупе Twitter указывается, что все юридические споры по сделке должны рассматриваться в Делавэре, где находится более половины публичных компаний США, включая Twitter и Tesla.

Маск и его адвокаты не ответили на электронные письма журналистов с просьбой прокомментировать заявление юристов Twitter. Однако Маск опубликовал твит, в котором заявил: "Какая ирония, лол."

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1978222-yuristy-twitter-zayavili-chto-smogut-pobedit-ilona-maska-v-sude-za-chetyre-dnya/