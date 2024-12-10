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Осужденная за убийство казахстанка увидела сына-преступника спустя 15 лет разлуки

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Осужденная за убийство сожителя
Осужденная. Фото: polisia.kz

Осужденная за убийство сожителя женщина с помощью сотрудников колонии в области Абай узнала о судьбе своего сына, которого она не видела 15 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 56-летняя осужденная, отбывающая наказание за убийство своего сожителя, была лишена свободы на семь лет. Для отбывания наказания она прибыла в учреждение № 23 ДУИС по области Абай.

У осужденной есть двое детей - 32-летний сын и 30-летняя дочь.

"Она одна воспитывала своих детей, но примерной матерью так для них и не стала. Женщина вела разгульный образ жизни и каждый раз меняла своих сожителей. Окончив школу, дети уехали от матери, не желая больше с ней общаться", - рассказали в МВД.

О местонахождении дочери женщине было известно, но вот о сыне она ничего не знала. Спустя 15 лет, лишившись свободы и осознав свою вину перед своими детьми, казахстанка обратилась к сотрудникам оперативного отдела.

Желая помочь, а также осознавая, что это пойдет на пользу женщине, сотрудники направили запросы в территориальные органы для установления местонахождения сына осужденной.

Так, стало известно, что сын женщины отбывает наказание за убийство в учреждении другой области.

"К сотрудникам учреждения часто обращаются осужденные с просьбой помочь найти их родственников. Когда нам стала известна история этой женщины, мы приложили все усилия, чтобы найти ее сына. После положительных результатов мы связались с учреждением, где отбывает наказание сын осужденной, с просьбой организовать встречу матери и сына по Skype", - рассказала начальник оперативного отдела Гульназ Балтабаева.

Осужденная, узнав, что сын отбывает наказание за такое же преступление, очень расстроилась.

"Сегодня я увидела сына спустя 15 лет разлуки по моей вине. Если бы я была хорошей матерью, сейчас все было бы по-другому. Через пять лет я освобождаюсь и хочу новую жизнь начать с нуля. И эта жизнь будет связана с моими детьми. Я очень надеюсь, что они меня простят", - поделилась осужденная.

Ранее в день открытых дверей в учреждении средней безопасности Семея казахстанка впервые увиделась с братом, с которым до встречи переписывалась несколько месяцев. Они долгое время не знали друг о друге: их родители развелись много лет назад, и каждый создал новую семью.

Трогательную историю жизни матери четверых детей рассказала сотрудница ДУИС по Акмолинской области. Дело в том, что супруг многодетной женщины погиб в автомобильной катастрофе, и она с детьми осталась на улице. Отчаявшись, женщина пошла на крайность - она оставили двух малышей в детском доме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2198580-osuzhdennaya-za-ubiystvo-kazahstanka-uvidela-syna-prestupnika-spustya-15-let-razluki/

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