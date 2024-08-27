"Заметила мальчика с грустными глазами": тяжелые испытания выпали на долю казахстанки

Трогательную историю жизни матери четверых детей рассказала сотрудница ДУИС по Акмолинской области. Она заметила мальчика с грустными глазами на базаре и не смогла остаться в стороне, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как вспоминает сотрудница, она обратила внимание на мальчика, который несколько дней ходил у прилавков школьного базара. Аккуратно одетый, но с грустными глазами.

"В течение нескольких дней я собирала детей в школу, за день не управишься, поэтому приходится частям приобретать необходимое. Еще в первый день обратила внимание на мальчика лет шести-семи, который ходил между прилавками, рассматривал канцелярские товары, подумала, чей-то ребенок разглядывает пестрящие разноцветьем прилавки. На другой день все повторилось. Но, когда я вновь увидела ребенка, в голове промелькнула мысль: "Все ли в порядке?" - поделилась сотрудница ДУИС.

Расспросив мальчика, работница акмолинского учреждения УИС узнала, где живет семья и встретилась с матерью.

Оказалось, что женщина - воспитанница детдома, ни родителей, ни родственников у нее нет. Училась средне, после школы закончила курсы повара.

Без опыта в одном из кафе курортного городка ей предложили работу только посудомойки, вечерами стала еще подрабатывать официанткой. Здесь девушка и познакомилась со своим будущим гражданским мужем, а уже через два месяца они стали жить вместе.

Рождение двух первых детей укрепило семью. Мужчина никогда не рассказывал о своей работе, часто уезжал в командировки, но, возвращаясь, всегда был мил и заботлив по отношению к ней и детям.

Через несколько лет женщина родила двойню, а через полгода в автомобильной катастрофе погиб ее супруг.

С этого периода начались сложности. Спустя месяц объявились хозяева квартиры, которая оказалась съемной, платить было нечем.

Хозяйка квартиры звонила каждый день, требовала, чтобы освободили жилплощадь, детей кормить было нечем, денег у нее было немного. Молодая женщина с четырьмя детьми осталась на улице.

Отчаявшись, многодетная мать пошла на крайность - поздним вечером она пробралась к детскому дому, написала записку, в которой сообщила, как зовут двух младших малышей, просила заботиться о них, пообещав забрать при первой же возможности.

С двумя старшими акмолинка пару дней ночевала у дворника в подвальном помещении среди лопат и метел. Женщина боялась обращаться к кому-либо за помощью, опасаясь, что заберут детей.

"Дай бог здоровья бабушке Дусе, узнав мою историю, забрала нас к себе. Я помогала ей на работе, а она заботилась о нас, как родная бабушка, которой у меня никогда не было. Дети ее так и зовут "наша бабушка", - со слезами на глазах поделилась акмолинка.

Через некоторое время мать четверых детей нашла работу - в двух организациях мыла пол в обеденное и вечернее время, навещала своих малышей в детдоме, а спустя год забрала их.

Сегодня акмолинка работает в небольшом кафе помощницей на кухне. Живет семья в съемной квартире, дети ухоженные, но средств не хватает на все даже самое необходимое, двое старших детей - ученики второго и первого классов.

Второклассника и помогли собрать в школу сотрудники акмолинского учреждения УИС.

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