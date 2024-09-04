"Просыпаюсь, а она уже мертва": 21-летняя павлодарка рассказала, как оказалась в колонии

Павлодарка, оказавшаяся в колонии за смерть своей дочери, винит в своих бедах бывшего мужа. 21-летняя девушка рассказала о своей жизни, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Павлодара, когда ей было 15 лет, начала через соцсети общаться с парнем старше ее. Он жил в Алматинской области неподалеку от Талдыкоргана. Вскоре он оказался в Павлодаре и одними переписками пара уже не ограничивалась.

По словам Кристины (имя изменено - прим. ред.), она была не готова к интимной жизни, но парень, которому было 20 лет, напрямую намекал на это. В итоге близость все же случилась.

"У него была 120-я статья (Изнасилование). Мне пришлось написать примирительное. Я сказала, что у нас было обоюдно. А вообще он был в нетрезвом состоянии, так получилось. Я говорила, что не хочу, потому что мне 15 лет, я учусь в школе, в 9 классе на тот момент, я сказала, пока подождем, но он настаивал. Он выпил. Я изначально сопротивлялась, а потом уже смысла не было. Я не знаю, как это назвать, можно сказать обоюдно", - рассказала Кристина.

После этого девушка забеременела. Это и стало поводом для расследования уголовного дела. Парня в итоге не наказали, поскольку девушка встала на его защиту.

В 16 лет впервые стала мамой, через год еще раз, а в 2021 году забеременела в третий раз. Но к этому моменту отношения с сожителем разладились, он ушел к другой, более взрослой, не хотел признавать последнего ребенка.

По словам девушки, все это сказалось на беременности, живот не рос. Медики сказали Кристине, что у нее внутриутробное истощение.

В 2022 году на свет появилась третья дочь, которая при выписке весила всего лишь 1900 граммов. Впоследствии павлодарка пыталась откормить дочь, но вес периодически уходил, зубы не росли, на голове волос практически не было.

На тот момент Кристина, три ее дочери и мать уже не жили в Павлодаре, а переехали в Шидерты. Так вышло, что купили дом прямо напротив колонии-поселения. Самим приходилось управляться по хозяйству, денег не хватало.

За неделю до смерти дочери к ним наведалась медсестра. Девушка сама пригласила медиков на плановый осмотр. Вопросов по здоровью 8-месячной девочки не возникло, но потом произошла трагедия.

"16 ноября дочка проснулась примерно в 2 часа. Она была то со мной, то с моей мамой, когда я была занята на улице. Мама ее покормит, я домашними делами занимаюсь.

Потом я пришла, две банки "Агуши" ей дала и уложила спать. Пошла уборкой заниматься. Потом с детьми начали играть. Примерно в 9 вечера младшая начала плакать. Я ее живот помассировала, покормила и уложила в коляску. Сама я со старшими детьми в кровати спала. Утром просыпаюсь, подхожу к коляске, а она уже мертва", - говорит Кристина.

После случившегося изначально девушка была потерпевшей, но затем стала обвиняемой. Отрицать вину не стала, со всем согласилась. Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности) и дали год лишения свободы в колонии-поселении.

Сейчас Кристина в учреждении №44 работает и ждет освобождения, чтобы забрать двух дочерей, которые находятся в приютах.

"В колонии-поселении содержатся люди, совершившие преступления легкой и средней тяжести. Основные преступления, за которые сюда попадают: ДТП с различными исходами, пьяное вождение, мелкое хулиганство, финансовые и другие преступления, совершенные по неосторожности. Таких людей принято считать не опасными для общества, поэтому и отсутствует необходимость полной изоляции от общества", - пояснили в учреждении №44.

Девушка говорит, что ранняя беременность и знакомство с парнем обернулись для нее трагедией. Винит во всем именно бывшего сожителя, который воспользовался ее 15-летним возрастом. Если бы не беременность, то она смогла бы нормально закончить школу, получить образование и по-другому выстроить свою жизнь.

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