Казахстанец мог лишиться детей после того, как жена его бросила и сбежала с любовником

Житель Кокшетау за кражу чугунных батарей получил 3 года ограничения свободы и был поставлен на учет акмолинской службой пробации. Его сыновей могли отправить в детский дом после того, как гражданская супруга бросила семью и сбежала с любовником, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, житель Кокшетау был осужден к 3 годам ограничения свободы, то есть его не изолировали от общества.

На пробационном контроле он был уже два года. И это его первая судимость и, как он утверждает, последняя.

Несколько лет назад мужчина познакомился с девушкой, вскоре они стали жить вместе. Он работал консультантом в одном из автомобильных салонов города и неплохо зарабатывал. С работы спешил домой, где его ждала любимая женщина.

За три года совместной жизни гражданская супруга родила ему двух сыновей. Старшему было три года, когда молодая мама сбежала с любовником, оставив детей отцу.

На тот момент казахстанец уже был осужден и находился на учете службы пробации, работал автослесарем.

У сотрудников отдела пробации Кокшетау вопросов к подучетнному не возникало. Нарушений он не допускал, работал, всегда был вежлив, своевременно приходил на отметку. Но они как-то обратили внимание, что мужчина чем-то озабочен, пропускает работу или уходит раньше.

Оказалось, когда он остался один с детьми, несколько дней не выходил на работу, пока не приехала его мама. Потом вроде стало легче.

Спустя некоторое время воспитатели детского сада обратили внимание, что мальчика приводит и забирает бабушка, а еще через неделю к ним домой приехали представители социальной защиты.

Все у отца детей было нормально. Квартира хоть и небольшая, но чистая и уютная, и зарабатывал достаточно, на всех хватало, а вот самого главного - документов, подтверждающих его отцовство, не было.

Дети должны были отправиться в детский дом. Будучи в гражданском браке, в свидетельствах о рождении его сыновей в графе "отец" стоял прочерк.

От безысходности мужчина пришел в отдел пробации с просьбой о помощи.

"Не знал уже, что делать. Последняя надежда моя - это сотрудники отдела пробации. Мне не к кому было больше обратиться", - вспоминает казахстанец.

В ДУИС отмечают, что отдел пробации Кокшетау сделал все возможное и невозможное - тоже, чтобы помочь подучетному.

"Сотрудники отдела пробации Кокшетау хорошо поддержали осужденного. Честно говоря, мы все переживали и подключались к этой истории. Это не единичный факт, когда подучетные обращаются за помощью, стараемся всегда сделать все, что в наших силах", - рассказал начальник отдела пробации ДУИС по Акмолинской области Азамат Идрисов.

Сегодня дети живут с отцом, счастливые и здоровые. Бабушка помогает и заботится о внуках.

Мужчина уже отбыл свое наказание, но по-прежнему периодически звонит в отдел пробации, чтобы узнать, как дела, делится своими успехами, рассказывает о детях и благодарит людей в погонах.

Напомним, ранее стала известна удивительная история из жизни другого казахстанца, который лишился всего из-за жены.

Как рассказали в ДУИС по Акмолинской области, в один из выходных дней сотрудник пробации выносил мусор и обратил внимание на человека, стоявшего возле соседнего контейнера. В нем он узнал своего бывшего подучетного и пригласил мужчину к себе домой.

Выяснилось, что после снятия с пробационного контроля тот попал в автомобильную аварию и оказался в больнице. Как раз в это время мужчина с семьей должен был выезжать на ПМЖ в Германию. Жена после ДТП приезжала его навещать, а потом предложила пока улететь с детьми, а он, как поправится, должен был присоединиться к ним.

После подписания всех бумаг, которые ему принесла супруга, женщина вместе с детьми покинула страну, оставив мужа на улице.

Выйдя из больницы, казахстанец узнал, что квартира была продана, там уже жили другие люди.

В итоге сотрудник пробации помог бывшему подучетному с документами, мужчина вскоре нашел работу. Сегодня у него все хорошо - новая семья, растет сын, он поддерживает отношения со старшими детьми.