Алматинка собиралась сыграть свадьбу, но оказалась в колонии Павлодара

Алматинка познакомилась с мужчиной и завязала с ним близкие отношения. Пара собиралась пожениться, но девушка попала в колонию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС Павлодарской области.

По словам девушки, она познакомилась с 36-летним мужчиной, когда уже была под следствием. Спустя месяц отношений призналась, что ей грозит лишение свободы. Возлюбленный не отвернулся, а напротив, предложил заключить брак.

Отправиться в РАГС, правда, не успели. Алматинку после приговора заключили под стражу и этапировали в Павлодар.

"Со слезами на глазах я поведала ему всю историю, что и как было. Он слушал молча. Он старше меня, ему сейчас 36 лет. Я все рассказала, а он просто молчал. Я была готова услышать от него отказ от наших отношений.

Но после долгого молчания он сказал: "Как жаль, что меня не было рядом с тобой тогда. Ничего не бойся. Чтобы ни случилось, я буду рядом". После этих слов мне стало намного легче, я просто рыдала", - рассказала осужденная.

Пока девушка была в СИЗО, они и ее возлюбленный писали друг другу письма.

"Я никогда в жизни не писала письма, даже не знала, как это делается. Но в стенах СИЗО меня спасали эти простые бумажки, давали мне надежду. Спасали от одиночества слова на бумаге, написанные любимым мужчиной. Он поддерживал меня, как мог", - поделилась девушка.

А после этапирования в Павлодар мужчина бросил все в Алматы и поехал за возлюбленной, хотя до вердикта суда они были знакомы всего три месяца.

В северном городе он устроился на работу, снимает квартиру и ждет освобождения девушки.

"Данная осужденная прибыла в колонию в декабре 2023 года. В данный момент она трудоустроена. На свидание к ней приезжают мать и сестра. Характеризуется положительно. Через месяц наступит дата присвоения степени, после чего будет направлен материал в суд на условно-досрочное освобождение или замену наказания на более мягкий вид. Исковых задолженностей не имеет. Также с ней работает психолог, проводит беседы начальник отряда. Она принимает активное участие во всех мероприятиях учреждения", - прокомментировал исполняющий обязанности начальника учреждения №44 Марат Галиев.

Между тем, девушка готовится выйти не только на свободу, но и замуж. Она надеется, что в ближайшее время ей удастся то, что не успели сделать с возлюбленным до заключения.

К слову, девушку признали виновной по ст.216 УК РК ("Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров"). Осужденная считает, главным виновником своего бывшего руководителя, который объявлен в розыск.

Отметим, что по ст.216 УК РК совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В прошлом году сообщалось о жительнице Шымкента, которая обманула горожан на 25 млн тенге, оказалась в тюрьме и только тогда решилась выйти замуж. Женщину осудили на пять лет лишения свободы за мошенничество. Когда ей исполнилось 45 лет, в день рождения к имениннице в колонию приехал возлюбленный для регистрации брака.