Казахстанке помогли начать жизнь с чистого листа
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Казахстанка сейчас живет в центре адаптации и продолжает лечение от пагубной привычки. Она поделилась, как смогла начать жизнь с чистого листа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 42-летняя женщина работала в кафе со своей подругой. Они помогали на кухне хозяйке, принимали вещи в гардероб.
"Поздним вечером, решив погулять с друзьями, женщины "позаимствовали" у владелицы кафе спиртное и закуску. Дождавшись, пока хозяйка уйдет, забрав все необходимое, они расположились во дворе дома", - рассказали в МВД.
Компания была шумная, и на них пожаловались соседи. Когда приехала полиция, выяснилось, что на нее и ее подругу поступили заявления.
"На тот момент женщина только переехала из района, жилья своего не было, ночевала где придется. Познакомилась с компанией, где день начинался с рюмки и ею же заканчивался", - пояснили в ведомстве.
В итоге решением суда женщине дали три года ограничения свободы.
"Я понимала, что так продолжать нельзя, хотелось бы еще пожить, но сама остановиться не могла. К маме в таком состоянии тоже не поедешь, поэтому решила обратиться к сотрудникам нашей пробации", - поделилась женщина.
Она написала письмо, что хочет пройти лечение от алкоголизма и начать жизнь сначала.
"Мы всем отделом обсуждали эту тему, решили поддержать ее. Она еще молодая и может начать все заново", - отметил начальник отдела пробации в Кокшетау Асет Абишев.
Сотрудники связались с центром занятости города и рассмотрели вопрос о размещении подучетной в центре адаптации для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Уже через несколько дней женщина прошла обследование для дальнейшего направления ее на лечение.
В центре с ней работает психолог. Женщина оказалась хорошей ученицей, прошла предложенный ей месячный курс по управлению личными финансами и получила сертификат. Сейчас она собирается пройти лечение в наркологии.
"Спасибо огромное сотрудникам акмолинской пробации, они вернули меня к жизни. У меня много планов на будущее, а ведь совсем недавно я и не представляла себе этого. Я сделаю все, чтобы никогда не вернуться к прежней жизни. Я уверена, что все у меня получится", - говорит женщина.
Ранее мы рассказывали, как можно определить алкоголизм на начальной стадии, а также какие существуют отличительные признаки этого заболевания у женщин и мужчин. Стоит отметить, что совсем не обязательно каждый день находиться в состоянии опьянения, чтобы считаться алкоголиком.
Также врачи сообщили, чем опасно употребление алкоголя для женщин. Так, дамы, которые употребляют более одной порции алкоголя в день, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний даже в молодом возрасте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2110263-kazahstanke-pomogli-nachat-zhizn-s-chistogo-lista/