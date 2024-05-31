Казахстанке помогли начать жизнь с чистого листа

Казахстанка сейчас живет в центре адаптации и продолжает лечение от пагубной привычки. Она поделилась, как смогла начать жизнь с чистого листа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 42-летняя женщина работала в кафе со своей подругой. Они помогали на кухне хозяйке, принимали вещи в гардероб.

"Поздним вечером, решив погулять с друзьями, женщины "позаимствовали" у владелицы кафе спиртное и закуску. Дождавшись, пока хозяйка уйдет, забрав все необходимое, они расположились во дворе дома", - рассказали в МВД.

Компания была шумная, и на них пожаловались соседи. Когда приехала полиция, выяснилось, что на нее и ее подругу поступили заявления.

"На тот момент женщина только переехала из района, жилья своего не было, ночевала где придется. Познакомилась с компанией, где день начинался с рюмки и ею же заканчивался", - пояснили в ведомстве.

В итоге решением суда женщине дали три года ограничения свободы.

"Я понимала, что так продолжать нельзя, хотелось бы еще пожить, но сама остановиться не могла. К маме в таком состоянии тоже не поедешь, поэтому решила обратиться к сотрудникам нашей пробации", - поделилась женщина.

Она написала письмо, что хочет пройти лечение от алкоголизма и начать жизнь сначала.

"Мы всем отделом обсуждали эту тему, решили поддержать ее. Она еще молодая и может начать все заново", - отметил начальник отдела пробации в Кокшетау Асет Абишев.

Сотрудники связались с центром занятости города и рассмотрели вопрос о размещении подучетной в центре адаптации для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Уже через несколько дней женщина прошла обследование для дальнейшего направления ее на лечение.

В центре с ней работает психолог. Женщина оказалась хорошей ученицей, прошла предложенный ей месячный курс по управлению личными финансами и получила сертификат. Сейчас она собирается пройти лечение в наркологии.

"Спасибо огромное сотрудникам акмолинской пробации, они вернули меня к жизни. У меня много планов на будущее, а ведь совсем недавно я и не представляла себе этого. Я сделаю все, чтобы никогда не вернуться к прежней жизни. Я уверена, что все у меня получится", - говорит женщина.

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Также врачи сообщили, чем опасно употребление алкоголя для женщин. Так, дамы, которые употребляют более одной порции алкоголя в день, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний даже в молодом возрасте.