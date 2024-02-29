"Заявление не писала, пока не начал ломать кости": казахстанка 18 лет терпела издевательства мужа

Историю о женщине, которая 18 лет страдала от домашнего насилия, и о других ситуациях в казахстанских семьях рассказала борец за права женщин из области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, старший инспектор по защите женщин от насилия УП Семея Жанна Касенова поделилась тем, с какими случаями домашнего насилия ей приходилось сталкиваться на работе.

Служебную деятельность в органах внутренних дел она начала в 2007 году в должности участкового инспектора по делам несовершеннолетних. Проработав годы в ювенальной полиции, женщина способна определить по взгляду ребенка обстановку в семье.

А в подразделении по защите женщин от насилия Жанна Касенова начала работать в марте 2023 года. За год службы она столкнулась с множеством семейных ситуаций и конфликтов.

"Женщина родила ребенка, а его отец ушел. Потом ребенку уже полтора года - он объявляется. Предлагает жить вместе, она соглашается. Месяц они живут вместе, и он в это время разбивает ее телефон, сжигает ее одежду. Куда пошла, зачем пошла - все это контролирует", - рассказала Жанна об одном из случаев.

Основным направлением работы инспектора сейчас является оказание правовой, консультативной помощи женщинам, пострадавшим от бытового насилия.

Жанна тесно работает с двумя НПО и одним кризисным центром, который открылся в области Абай этим летом. За такой короткий период уже 83 женщинам с детьми здесь была оказана помощь.

"Мы уже третий раз от него уходили с детьми, потом он просил прощения, снова возвращалась ради детей. Родила младшего ребенка, побои продолжались. Решила окончательно уйти, сказав хватит, я больше не потерплю тебя", - поделилась своей историей мать четверых детей, в настоящее время проживающая в кризисном центре.

Жанна Касенова считает, что с насилием в семье надо бороться вопреки всему - осуждению родственников, зачастую даже собственных детей.

"Получается, она 18 лет в браке прожила, четыре сына у нее - двое взрослых и двое школьников. И на протяжении всего этого времени, 18 лет, он ее поколачивает. Заявление не писала, пока он не начал ей кости ломать.

Почему сыновья ни разу не заступились за свою мать? Вот это мне непонятно. Как они говорят, им стыдно в школе, что мать живет в кризисном центре. Я же задаю вопрос взрослой женщине, у которой на теле нет целого места: "Вы сейчас чествуете себя хорошо?". На что она мне ответила: "Да, мне здесь спокойно, я чувствую себя в безопасности", - поделилась еще одной историей инспектор по защите женщин от насилия.

Жанна рассказала еще об одном факте насилия, с которым столкнулась девушка, которая недавно родила ребенка.

При этом о рождении дочери она не может поделиться с самыми близкими - папой и мамой. Ее мама всегда умалчивала о конфликтах с супругом, все они сопровождались рукоприкладством. И сейчас, когда сама женщина столкнулась с подобной ситуацией, она уверена, что дома ее не поймут.

"Жила в такой семье. Мама все терпела, терпела побои, и сейчас мать боится что-то против отца сказать. Я говорю: "Давай, может, поговорим с родителями? Это же мама". Она говорит: "Нет, они меня не поймут". Получается, опять повторяет судьбу своей матери", - пояснила инспектор по защите женщин от насилия.

Жанна Касенова отметила, что если не помогать женщинам в таких ситуациях, то еще одно поколение вырастет в нездоровой семейной атмосфере.

"Мы не можем отвечать за поступки наших родителей, но мы можем сделать так, чтобы наши дети так не жили", - подытожила Жанна Касенова.

Напомним, ранее казахстанки, ставшие жертвами бытового насилия, также делились историями о семейной жизни. Сейчас все они с детьми проживают в кризисном центре в Кокшетау. Одна из них на протяжении 16 лет сталкивалась с издевательствами, но терпела ради троих детей.

Отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Теперь для составления протокола и привлечения агрессора к ответственности достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения или видеорегистратора.