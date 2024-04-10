"Ни у кого нет власти лишать жизни": казахстанец раскаялся в попытке двойного убийства

Осужденный на 15 лет лишения свободы за попытку двойного убийства казахстанец рассказал о своей жизни в колонии максимальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, поселок Аршалы находится в 60 километрах от Астаны. Здесь расположено учреждение, в котором содержатся особо опасные преступники - убийцы, насильники и те, кто совершил наркопреступления.

Сегодня в колонии отбывают наказание 525 человек. Рассчитана она на 600.

6 апреля учреждение распахнуло свои двери для родных и близких осужденных. Приехать в колонию, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях здесь отбывают наказание, смогли более 20 человек.

Колония в поселке Аршалы. Фото: polisia.kz

Перед тем, как гостей запустить на территорию зоны, начальник колонии провел инструктаж и рассказал о правилах режимного объекта.

"В нашей колонии осужденные проводят от 3 до 25 лет. Случаев побегов не было. В 2015 году установлено новое основное ограждение высотой шесть метров. Охрана осуществляется по периметру Национальной гвардией, а с осужденными работают психологи, мы же помогаем с трудоустройством. За активное участие в общественной жизни колонии - это спортивные соревнования, концерты, за добросовестную работу, осужденные поощряются, все это учитывается при предоставлении материалов в суд", - сообщил начальник учреждения №2 ДУИС по городу Астана Агибай Мухин.

Помещения колонии. Фото: polisia.kz

Агибай Мухин рассказал, и какие нарушения встречаются в колонии.

"Наиболее частые нарушения за решеткой - это нарушение распорядка дня, сон после команды "Подъем", нецензурная брань, отказ от труда, но это большая редкость. Осужденные привлекаются к труду по благоустройству территории учреждения, улучшают свои условия проживания. Фактов проноса запрещенных предметов в этом году не было", - подчеркнул начальник учреждения.

В течение двух часов осужденные общались с родственниками. Гости побывали в спальных комнатах, столовой, актовом зале и швейном цехе. Руководство учреждения в этот раз дало возможность приехать и маленьким детям, отцы которых оказались за колючей проволокой.

Один из осужденных, отбывающих срок в колонии, поделился своей историей.

"Я сижу за попытку убийства двух человек. Сижу шестой год. Дали мне 15 лет и три месяца. Сегодня ко мне приехали жена и сестренка. Вспоминать не хочется, что я совершил… Ни у кого нет власти лишать человека жизни", - раскаялся мужчина.

Он рассказал, как женился, уже находясь в колонии.

"С женой познакомился до колонии, помогал ей продуктами. В прошлом году она узнала, что я за решеткой отбываю срок, приехала ко мне, мы решили с ней расписаться и провести свадьбу. Она меня во всем поддерживает, недавно приезжала на длительное свидание", - рассказал осужденный.

Также мужчина поделился своими планами на будущее.

"Детей планируем к моему освобождению. Чтобы ей несложно было одной. В будущем я хочу открыть столярный цех, деревом заниматься, у меня это хорошо получается. Но также я хорошо знаю швейное дело. Хочу открыть свое ИП, жена будет помогать", - сообщил осужденный.

Мать другого осужденного рассказала о своих положительных впечатлениях от колонии.

"По глазам работников видно, что дружелюбный коллектив, все очень добрые. Я приехала навестить своего сына. Ему 32 года, он ранее был судим, не удержался и снова нарушил. Сын скучает, хочет домой, обнял, поцеловал сегодня меня. Мне не нравится слово тюрьма. Здесь, конечно, не как дома, но условия пребывания здесь хорошие", - рассказала женщина.

Мать осужденного отметила, что дома ее сына ждет его жена и ребенок.

"Каждый раз я приезжаю на свидания с ним, веду беседу, учу, как правильно. Основная проблема, почему люди сюда вновь возвращаются, это нетрудоустроенность и плохое окружение. Сейчас он здесь обрел навыки, зарабатывает, закрывает иски и скоро будет отправлять деньги своей семье", - высказалась женщина.

Родственники в колонии. Фото: polisia.kz

Стоит отметить, что в колонии проводятся мероприятия, организованные психологами для положительного влияния на осужденных и приведения их на путь исправления. Психолог Ульяна Ростовщикова рассказала о своей работе в колонии.

"Я работаю здесь восемь месяцев. Периодически проводим тренинги для осужденных, так как большая часть заключенных находится в стрессовом состоянии и, соответственно, им нужна регулярная психологическая профилактическая работа. Здесь люди отбывают большие сроки. Часто не могут справиться с напряжением. Стараемся с ними разговаривать, стараемся донести, что даже за колючей проволокой нужно жить, строить планы и добиваться целей. Даже здесь можно создать семью и обзавестись детьми. В Аршалы много примеров создания семьи", - отметила специалист.

Психолог помогает адаптироваться к новой жизни людям, которые покидают колонию.

"Существует практика условно-досрочного освобождения и надо стремиться к этому. Перед выходом на свободу мы рассказываем, как пользоваться автобусными картами, банкоматами, так как осужденные находятся в непонимании, за тот срок, который они здесь сидят, многое меняется. Я помогаю адаптироваться людям в колонии и принять эти условия, чтобы было легче", - рассказала Ульяна Ростовщикова.

В феврале стала известна история алматинки, которая познакомилась с мужчиной и завязала с ним близкие отношения. Пара собиралась пожениться, но девушка попала в колонию. После ее этапирования в Павлодар мужчина бросил все в Алматы и поехал за возлюбленной, хотя до вердикта суда они были знакомы всего три месяца.

Также сообщалось об уроженке Казахстана, которую в младенческом возрасте мама увезла в другую страну. Чтобы избежать навязанного родителями брака, девушка в 16 лет убежала из дома, а вскоре попала в тюрьму. Отсидеть ей пришлось 8,5 лет.