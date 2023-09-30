Жизнь в цыганской семье, тюрьма и наркотики: уроженка Казахстана рассказала о жизни

Уроженку Казахстана Раду в младенческом возрасте мама увезла в другую страну. Чтобы избежать навязанного родителями брака, Рада в 16 лет убежала из дома, а вскоре попала в тюрьму, передает NUR.KZ.

Рада родилась в 1987 году в Талдыкоргане. Бабушка хотела назвать ее Асель, но тетя предложила другое имя – Рада, как признается сама девушка, - в честь Радмилы Караклаич (сербская певица и актриса, народная артистка Югославии, народная артистка Сербии - прим.ред.). На Родине девочка прожила недолго – совсем скоро ее мама встретила мужчину и решилась на серьезный шаг. На тот момент девочке было около года.

В Курган из Талдыкоргана

«Мама училась на втором курсе педагогического факультета, когда ее родственница попала в больницу и маме пришлось возить ей еду. Там же лечились осужденные из колонии-поселения, одним из которых оказался цыган Иван. Они стали встречаться, мужчина хорошо ко мне относился.

Потом, видимо, когда дело шло к его освобождению, он позвал маму в город Курган в России. Она согласилась – взяла меня и, никому ничего не сказав и бросив все, уехала. Родственники были против этой связи – все они были с образованием, а один из них вовсе был сотрудником правоохранительных органов», - делится Рада.

Рада. Фото: instagram.com/insta_ze4ka

В Россию казахстанцы приехали, когда Раде был всего год. У новых родственников был огромный дом, вспоминает девушка, множество лошадей и обеспеченная жизнь. По словам Рады, в доме всегда было изобилие и чистота, а мать отчима любила, чтобы на столе всегда были фрукты и сладости.

«Конечно, было изобилие и наркотиков. Там всех детей заставляли это делать (продавать наркотики – прим.ред.). А я же не знала, что мне дают в руки, ну и пошла за компанию. Я реально не понимала – я же ребенком была.

Продавали рядом с домом. Все знали, куда идти, чтобы купить наркотики, прямо на воротах или окнах вешали объявление, если сегодня товара нет. Детей заставляли этим заниматься, потому что их даже задержать права не имели. Впрочем, тогда все «кормились» с этой улицы, в том числе, и органы», - вспоминает она.

А вот образованию не уделялось особое внимание. Рада вспоминает, что в школу она приходила лишь за подарком на Новый год. Только когда семье пришлось перебраться в Свердловскую область, ее мама подружилась с учительницей, которая и обучала Раду грамоте на дому. Впрочем, продолжалось это не более полугода.

Рада. Фото: instagram.com/insta_ze4ka

«Можно сказать, что вся моя жизнь – это самообразование. Я самостоятельно изучала Коран, выучила грамматику арабского языка. Я не говорю о своем вероисповедании – это будет моей тайной», - говорит девушка.

Побег из дома

В 16 лет она узнала, что ее готовятся выдать замуж.

«Меня сосватали за богатого человека в Тюмень. Я говорила маме, что не хочу жить, как она. У меня был переходный возраст, я ругалась с ней. Когда я узнала, что меня выдают замуж, то приняла решение убежать из дома. В 15 лет я играла в куклы, а в 16 уже начала взрослую жизнь.

Я понимала, что если я просто сбегу, то меня поймают и заберут, а если я буду не девственницей, то меня уже никто не возьмет в цыганскую семью. Потому я выбрала русского мужчину старше меня, и он стал отцом моего ребенка», - рассказывает Рада.

Рада. Фото: instagram.com/insta_ze4ka

Отчим назвал падчерицу позором семьи и прекратил с ней общение, а заодно запретил и жене общаться с дочерью. Впрочем, ту вскоре посадили и Рада осталась без поддержки.

«С отцом ребенка тоже был ад. Он был наркоманом, хотя обещал мне, что бросит, но дальше слов дело не заходило. Поднимал на меня руку. Он был довольно обеспеченным мужчиной, но мне много денег не давал, так как я уже забирала ребенка и уходила от него. Тогда я стала у него же воровать наркотики и продавать его товарищам, чтобы накопить деньги и уехать», - говорит девушка.

«Предлагали «сдать» мужа»

Но когда ребенку было 1,4 года, ее посадили. Рада уверяет, что пострадала из-за мужа.

«Я ехала на его машине, а на него велась разработка. Все думали, что за рулем он – машина была полностью тонированной. В бардачке у него всегда был «товар», ведь он не ездил по точкам, а всегда брал много. Стали обыскивать машину и нашли 30 грамм. Мне предлагали «сдать» его на допросе, но я была уверена, что он поможет мне выбраться из тюрьмы, и сказала, что это – мое», - говорит она.

Так она оказалась в тюрьме. Прокурор запросил для Рады 11 лет лишения свободы, но судья назначил 9,5, а с помощью кассационной жалобы удалось снизить срок еще на год. Но отсидеть Раде пришлось, что называется, «от звонка до звонка». А мужчина, говорит она, «не передал даже пачку сигарет». Маленький сын остался со свекровью.

Рада. Фото: instagram.com/insta_ze4ka

«Отношения на зоне складывались по-разному. Насилие ко мне никто не применял, но драки были дважды. Там у всех нервы на пределе – кому-то письмо не написали или еще что-то случилось. После одного инцидента я попала в ШИЗО.

Первая колония - в Удмуртии – была по сути детским лагерем: в выходные мы играли в теннис, волейбол. Работать там не заставляли, потому что производство было очень маленькое. Потом вышел закон, предписывающий разделить тех, кто впервые осужден, и тех, кто повторно, и меня перевели в Нижний Новгород.

Но человек адаптируется к любым условиям. От колонии до колонии были этапы, когда приходилось жить в транзитных тюрьмах, там я повидала и ужасные условия, и разных людей.

Когда приезжаешь в колонию, правило – постричь волосы до мочки уха. Что касается гигиены, то в определенные дни – раз в неделю – был банный день, а так девочки мылись ежедневно в ведерке. Кто привык к гигиене, помоется в любых условиях. В отряде нам нельзя было голову мыть – только в бане, но мы грели воду и мылись», - вспоминает Рада.

Не знала, как пользовать картой

Выход на свободу тоже стал ознаменовался периодом адаптации. Девушке приходилось учиться всему – как пользоваться банковской картой или сенсорным телефоном. Тем не менее, она быстро влилась в обычную жизнь, устроившись бариста.

Рада. Фото: instagram.com/insta_ze4ka

Зарплаты едва хватало на оплату съемной комнаты. Тогда ей удалось открыть шоурум, назвав его незатейливо - P-Rada, а внутри сделать уголок, где она делала клиентам макияж и прически. С деньгами на бизнес помог молодой человек, которого встретила на воле Рада.

Затем шоурум переехал в хорошее место в торговом центре Екатеринбурга. Рада признается, что открыла магазин назло своему первому мужчине, который не верил, что девушка сможет встать на ноги и не вернется в ту среду, откуда удалось выбраться.

Потом Рада продала магазин и подалась в Москву, выучилась на лашмейкера и стала востребованным мастером. Параллельно девушка развивала свой блог и даже выпустила книгу о своей жизни.

«Я всегда говорила – меня будут звать на интервью, и я буду выбирать – к кому идти, а к кому - нет, и еще буду деньги за это брать. И через полгода так и вышло. Потом я сказала, что обо мне напишут книгу и по ней снимут фильм. И год назад мне поступило предложение написать книгу.

Я давно не обращаю внимания на хейт. Чем больше его, тем лучше. Это школа жизни, наверное. Я поняла, что никогда не буду жить согласно мнению людей. Я буду жить так, как я хочу. И пусть я буду ошибаться, падать, с коленей я буду все равно подниматься и стану еще сильнее. Я не слушаю и родных, потому что их не было, когда мне было плохо, и я всю жизнь прожила среди чужих людей», - говорит Рада.

Статья статье - рознь

Она восстановила общение с мамой и сыном – сейчас он уже взрослый юноша. О своих корнях Рада не забывает – говорит, что иногда готовит бешбармак и отличается гостеприимством. Планирует стать правозащитницей и отстаивать интересы осужденных.

Рада. Фото: instagram.com/p/CX1Awutj54c/

«Мне пишут о пытках, и я уже написала письмо во ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний в России – прим.ред.). Хочу зайти в колонию и адаптировать тех, кто готовится к освобождению. У меня такой Рады не было, когда я вышла.

Также я хочу, чтобы бывшим осужденным дали «зеленый свет» по трудоустройству. Человек уже отсидел свой срок и его наказали, но он все равно живет с этим клеймом. Нужно давать шанс, чтобы он снова не взялся за старое

Конечно, статья статье - рознь - за педофила я не буду ходатайствовать. Также и за серийных убийц. Но в статье о наркотиках нужно разбираться – нужно наказывать тех, кто ворует, торгует наркотиками, чтобы добыть деньги себе на дозу. Но есть те, кого надо лечить, а не сажать», - заключила она.