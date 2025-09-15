Бублик узнал позицию в мировом рейтинге на фоне неудачи в сборной Казахстана

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В топ-50 индивидуального зачета изменений почти не произошло. Лидерство сохранил чемпион US Open испанец Карлос Алькарас, следом за ним идут итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на 19-й позиции. Напомним, на минувшей неделе он выступил в составе национальной команды в Кубке Дэвиса, но из-за травмы не смог доиграть матч. В итоге казахстанцы потерпели поражение от Южной Кореи.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко поднялся на одну позицию и занял 96-е место. Остальные казахстанцы не входят в топ-200.

В парном рейтинге лидерство сохранил британец Ллойд Гласспул. Лучший из казахстанцев — Александр Недовесов, который занимает 248-е место, но уже не выступает в мировом туре.

Напомним, рейтинг обновила и Женская теннисная ассоциация (WTA).

