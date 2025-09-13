Бублик снялся с матча сборной Казахстана в Кубке Дэвиса

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик снялся с прерванного матча в рамках Кубка Дэвиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда соперничает с Южной Кореей в рамках плей-офф первой мировой группы. Матчи проходят в Чхунчхоне на хардовом покрытии.

Бублик, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, в пятницу проводил встречу против Сун Ву Квона — 522-й ракетки мира. Казахстанец проиграл первый сет на тай-брейке и уступал во втором, а затем взял медицинский тайм-аут. Однако в Чхунчхоне пошел дождь, из-за чего матч не возобновили и перенесли на субботу.

Но из-за проблем со здоровьем Бублик не смог доиграть встречу и снялся. Таким образом, Квон на отказе соперника одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 3:0.

Общий счет в противостоянии сборных Южной Кореи и Казахстана стал равным — 1:1. Для итоговой победы необходимо выиграть три матча.

