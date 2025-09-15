Рыбакина сохранила позицию в мировом рейтинге, Путинцева вылетела из топ-60

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленные мировые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Положение в первой десятке индивидуального зачета не изменилось. Ее замыкает казахстанка Елена Рыбакина, а возглавляет белоруска Арина Соболенко. В топ-3 также входят полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну позицию и опустилась на 61-ю строчку.

Лучшая теннисистка страны в парном разряде Анна Данилина также ухудшила положение. Она опустилась с 12-го на 13-е место. Лидерство в мировом рейтинге в парном разряде сохранила американка Тейлор Таунсенд.

Напомним, ранее Рыбакина посетила Алматы и высказалась об этом визите. На нынешней неделе ей вместе с Путинцевой, Данилиной, Зариной Дияс и Жибек Куламбаевой предстоит выступить на финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг в китайском Шэньчжэне.

