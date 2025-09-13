Сборная Казахстана по теннису проиграла Южной Корее и осталась без повышения в Кубке Дэвиса

Мужская сборная Казахстана по теннису потерпела поражение в матчевой встрече первой мировой группы Кубка Дэвиса с Южной Кореей, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничали на хардовом покрытии в Чхунчхоне. Серия проводилась до трех побед, чего добились южнокорейцы.

Заключительным стал одиночный матч с участием казахстанца Дмитрия Попко — 237-го номера мирового рейтинга. Ему противостоял Чон Хен — 376-я ракетка мира.

Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась победой южнокорейца со счетом 6:3, 7:5. Попко выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

Таким образом, сборная Южной Кореи одержала победу со счетом 3:1. Единственного успеха у казахстанцев добился Александр Шевченко. После этого Александр Бублик снялся со своего одиночного матча, а Шевченко уступил в паре с Тимофеем Скатовым.

Сборная Казахстана не смогла заработать шанс на повышение в классе. В 2026 году команда вновь сыграет с плей-офф первой мировой группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.