Елена Рыбакина узнала позицию в мировом рейтинге после выступления в Вашингтоне
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Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленные списки лучших в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 12-ю строчку в одиночном разряде рейтинга WTA по итогам турнира в Вашингтоне, где она дошла до полуфинала.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла три позиции и теперь располагается на 46-м месте в мировом списке.
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина продолжает оставаться 10-й ракеткой планеты в дабл-топе.
Лидерство в мировом рейтинге в одиночном разряде сохраняет представительница Беларуси Арина Соболенко. Следом за ней располагается американка Коко Гауфф. Замыкает топ-3 лучших теннисисток планеты полька Ига Швентек.
В парном разряде американка Тейлор Таунсенд сместила с первого места чешку Катерину Синякову, которая теперь вторая ракетка мира. На третьей позиции находится латвийка Елена Остапенко.
Ранее мужская ассоциация опубликовала обновленный рейтинг, в котором казахстанец Александр Бублик значительно улучшил положение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2269632-elena-rybakina-uznala-poziciyu-v-mirovom-reytinge-posle-vyleta-s-turnira-v-vashingtone/
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