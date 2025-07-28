Елена Рыбакина узнала позицию в мировом рейтинге после выступления в Вашингтоне

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновленные списки лучших в одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 12-ю строчку в одиночном разряде рейтинга WTA по итогам турнира в Вашингтоне, где она дошла до полуфинала.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла три позиции и теперь располагается на 46-м месте в мировом списке.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина продолжает оставаться 10-й ракеткой планеты в дабл-топе.

Лидерство в мировом рейтинге в одиночном разряде сохраняет представительница Беларуси Арина Соболенко. Следом за ней располагается американка Коко Гауфф. Замыкает топ-3 лучших теннисисток планеты полька Ига Швентек.

В парном разряде американка Тейлор Таунсенд сместила с первого места чешку Катерину Синякову, которая теперь вторая ракетка мира. На третьей позиции находится латвийка Елена Остапенко.

Ранее мужская ассоциация опубликовала обновленный рейтинг, в котором казахстанец Александр Бублик значительно улучшил положение.

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