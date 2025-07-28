Александр Бублик взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула в Австрии
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Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на своем официальном сайте обновленные рейтинги в мужском одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся сразу на пять строчек и теперь является 25-й ракеткой мира в одиночном разряде. На данный результат повлияла победа в финале турнира категории ATP 250 в австрийском городе Кицбюэле. На данный момент в активе казахстанца 2 065 очков.
Вторая ракетка страны Александр Шевченко также улучшил свое положение и со 110-го места в рейтинге поднялся на 101-е.
Лидером мирового списка в одиночном разряде продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. На второй строчке располагается испанец Карлос Алькарас. Замыкает топ-3 лучших теннисистов планеты немец Александр Зверев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2269626-aleksandr-bublik-vzletel-v-mirovom-reytinge-posle-zavoevaniya-titula-v-avstrii/
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