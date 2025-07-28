Александр Бублик взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула в Австрии

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на своем официальном сайте обновленные рейтинги в мужском одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся сразу на пять строчек и теперь является 25-й ракеткой мира в одиночном разряде. На данный результат повлияла победа в финале турнира категории ATP 250 в австрийском городе Кицбюэле. На данный момент в активе казахстанца 2 065 очков.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко также улучшил свое положение и со 110-го места в рейтинге поднялся на 101-е.

Лидером мирового списка в одиночном разряде продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. На второй строчке располагается испанец Карлос Алькарас. Замыкает топ-3 лучших теннисистов планеты немец Александр Зверев.

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