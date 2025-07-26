Елена Рыбакина проиграла в трехчасовом полуфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге и получившая третий номер посева, в полуфинале встретилась с канадкой Лейлой Фернандес — 36-й ракеткой мира.

Матч продлился максимальные три сета, каждый из которых завершился на тай-брейке. Фернандес одержала волевую победу со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 3 часа 12 минут. За это время Рыбакина выполнила 17 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.

Таким образом, казахстанка завершила выступление на турнире в Вашингтоне в полуфинале и в одиночном, и в парном разряде. Фернандес же поборется за титул с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и британкой Эммой Радукану.

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